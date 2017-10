Hà Nội ấm lên với Cúp vàng

(TNO) Ước tính trên 12.000 người đã đến Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội trong sáng nay, ngày đầu tiên của năm mới 2014, để xếp hàng, chờ đến lượt vào chiêm ngưỡng và chụp hình cùng chiếc Cúp vàng FIFA World danh giá nhất hành tinh.

Từ 8 giờ sáng đã có hàng trăm người xếp hàng chờ vào cổng Cung thể thao Quần Ngựa

Từ 9 giờ sáng, ban tổ chức sẽ mở cửa, đón khách vào chiêm ngưỡng Cúp vàng tuy nhiên từ 8 giờ, đã có hàng trăm người tập trung trước cổng Cung thể thao Quần Ngựa với chiếc vé trên tay.

Không khó bắt gặp hình ảnh nhiều gia đình 3, 4 thế hệ gồm cả ông, bà, cha mẹ, các con, cháu đưa nhau đến Cung để cùng ngắm nhìn chiếc Cúp vàng lần đầu tiên trong đời.

Bà Trang, 70 tuổi và ông Thái, 75 tuổi, nhà ở phố Văn Cao, cùng cháu nội và con trai đến xếp hàng từ 9 giờ nhưng đến 10 giờ 30 cả nhà mới đến cổng soát vé.

“Chúng tôi muốn có một bức hình gia đình vào ngày Tết dương lịch. Cả nhà đều thích bóng đá, vậy là rủ nhau cùng đến đây, đợi chờ một chút cũng không thành vấn đề”, ông Thái vui mừng nói.

Vai công kênh con trai, tay dắt thêm cháu, bên cạnh là các cô, chú trong nhà, với anh Nguyễn Huy Bằng, 35 tuổi, nhà ở đường Kim Mã, Q.Ba Đình hôm nay là một ngày Tết dương lịch đặc biệt nhất từ trước đến nay.



Trên 12.000 người đã đến xếp hàng tại Cung Quần Ngựa trong sáng nay

“Thay vì ở nhà, ngủ đến tận trưa rồi nấu ăn, ngày năm mới năm nay cả nhà dậy rất sớm rồi đến Cung Quần Ngựa xếp hàng từ 8 giờ 30. Cả nhà sẽ chụp hình cùng Cúp vàng, sau đó cho các con xem phim 3D, ra ngoài xem tâng bóng”, anh Bằng nói.

Anh Bằng từng bỏ lỡ cơ hội được nhìn chiếc Cúp vàng tới Việt Nam năm 2009 do bận công tác, đây sẽ là một dịp lý tưởng để anh có thể thỏa mãn ước mơ đứng gần hơn với chiếc Cúp vàng danh giá.

Thời tiết Hà Nội trong sáng 1.1 tuyệt vời với nắng vàng, trời se lạnh. Hàng ngàn người đứng kiên nhẫn xếp hàng không hề chen lấn, xô đẩy.

Bà Phạm Nhã Uyên, Giám đốc truyền thông tích hợp khu vực Đông Dương, công ty Coca - Cola cho hay chính bản thân mình cũng rất bất ngờ trước sự thành công ngoài sức tưởng tượng của chương trình.



Khán giả chụp hình cùng những vũ công, nhiều người đến từ Brazil

Trên 12.000 vé được phát ra hết sạch trong sáng nay. Trên 100 người trong ban tổ chức làm việc liên tục từ sáng sớm. Đến 12 giờ trưa, đoàn người hâm mộ xếp hàng vào Cung xem Cúp vàng kéo dài đến hàng trăm m trong không khí vô cùng vui vẻ, phấn khởi.

“Tôi thật sự vui mừng. Chính những khán giả đã giúp chúng tôi làm nên thành công của chương trình này”, bà Phạm Nhã Uyên cho hay.

Cúp vàng FIFA World cup đến Hà Nội lúc 10 giờ 30 trưa qua, 31.12, hiện diện giới truyền thông lúc 14 giờ cùng ngày.

Theo lịch trình, hoạt động vào chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng Cúp vàng World Cup sẽ xuyên suốt từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều nay, không nghỉ trưa.

Ngày mai, 2.1, Cúp vàng FIFA World Cup sẽ ra gặp gỡ các chính khách, khách hàng và đối tác quan trọng của Coca - Cola Việt Nam trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia.

Tại Việt Nam, toàn bộ hành trình Cúp vàng được hỗ trợ phương tiện di chuyển bởi Huyndai, đồng tài trợ World Cup 2014 cùng Coca-Cola.



Lễ hội carnival thu nhỏ tại Cung thể thao Quần Ngựa

Trong sáng nay, sân khấu của chương trình luôn đan xen những màn biểu diễn nghệ thuật sôi động của những nghệ sĩ dưới sự dẫn dắt dí dỏm, hài hước của MC Thành Trung.

Người hâm mộ cũng đã được thưởng thức phiên bản tiếng Việt của bài hát The World is Our, ca khúc chính thức cổ động World Cup 2014 do ca sĩ Đinh Hương thể hiện.

Coca - Cola sẵn sàng cùng FIFA mang cúp vàng FIFA World cup bóng đá nữ khắp hành tinh Bà Phạm Nhã Uyên, Giám đốc truyền thông tích hợp khu vực Đông Dương, công ty Coca - Cola cho biết, Coca - Cola và FIFA là đối tác truyền thông quan trọng. Trước thông tin đại diện FIFA Châu Á hứa hẹn sẽ nghiên cứu việc đưa chiếc Cúp vàng bóng đá nữ FIFA World Cup từ Canada ra thế giới, bà Nhã Uyên cho hay đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Coca - Cola chung sức, cùng FIFA làm thỏa mãn lòng hâm mộ bóng đá của triệu triệu người dân khắp hành tinh, trong đó có Việt Nam.

