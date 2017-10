Hà Nội đứt mạch chiến thắng

Đội nữ Hà Nội 1 (HN) sau 3 trận toàn thắng đã không thể kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng, khi bị Than khoáng sản VN (Than KSVN) cầm chân 2-2 trong trận đấu muộn lượt thứ tư giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2012 vào chiều qua.

HN với nhiều tuyển thủ QG đã vượt lên dẫn trước 2-0 do Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Thành ghi, nhưng sự chủ quan trong phòng ngự của đội bóng thủ đô cộng với nỗ lực đáng khen của các cô gái vùng mỏ đã giúp Than KSVN gỡ hòa 2-2 do Nguyễn Thị Thảo và Lê Thị Thương ghi.

Với trận hòa này, HN vẫn đẫn đầu giải với 10 điểm, còn Than KSVN vươn lên cùng 7 điểm với TP.HCM.

H.Tuấn