Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP.HCM, Viettel đoạt vé vào Vòng chung kết U.21

Chưa năm nào vòng loại giải U.21 lại kéo dài qua nhiều giai đoạn nhưng vẫn rất gay cấn và sôi nổi như năm nay.Và cũng chưa năm nào bóng đá U.21 được các CLB, địa phương quan tâm khi lứa cầu thủ trẻ đã nhập cuộc tưng bừng, thi đấu đầy hăng hái, thể hiện sự tranh đua hết mình, tạo nên cục diện nhiều trận kịch tính và hào hứng đế phút chót

Bảng A: Hà Nội quá mạnh, Viettel có sát thủ ghi đến 6 bàn

Đội Hà Nội không quá khó khăn khi có chiến thắng thứ tư liên tiếp sau khi quật ngã đội bóng đã hết hy vọng là Sông Lam Nghệ An 3-0 để có 12 điểm tuyệt đối. 3 bàn thắng của đội đương kim vô địch do Nguyễn Vũ Tín, Đặng Văn Tới và Nguyễn Văn Tùng ghi không chỉ nhấn chìm đội bóng xứ Nghệ mà còn cho thấy lứa trẻ của bóng đá thủ đô vẫn quá mạnh và đầy tham vọng để tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho vòng chung kết mà còn hướng đến chiếc cúp vô địch lần thứ 5 trong lịch sử U.21.

Toàn đội U.21 Phố Hiến tự tin sẽ vượt qua trận cuối

Trong khi đó chủ nhà Viettel cũng thắng đậm trước Công an Nhân dân đến 6-1 với cú hat-trick của tuyển thủ từng được gọi lên U.23 Trần Danh Trung và 3 bàn còn lại do Trần Văn Trung (2 bàn), tuyển thủ U.19 Trương Tiến Anh để có 10 điểm xếp nhi bảng (3 thắng và 1 hòa). Đây là bàn thắng thứ 6 của Danh Trung giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách các chân sút hay nhất vòng loại trên cả những cái tên như Nguyễn Trung Thành (TP.HCM, 5 bàn), Trẩn Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 4 bàn), Lê Văn Đô (Phố Hiến, 4 bàn)

Dù tạm xếp nhì bảng, có thể lên nhất bảng nếu thắng Hà Nội ở lượt cuối trận tới và thậm chí có thể xuống thứ ba nếu để thua Hà Nội và Phố Hiến tiếp tục thắng Công an Nhân dân đậm (Phố Hiến hiện có 7 điểm sau khi thắng Nam Định 2-1 chiều nay với 2 bàn thắng do Lý Trung Hiếu và Lê Văn Đô ghi) thì Viettel cũng là đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong 3 bảng giành vé đi Pleiku (2 bảng B và C không có đội xếp thứ ba nào đạt được 10 điểm bất kể kết quả ra sao sau lượt đấu cuối vào ngày 1.10).

Do vậy Hà Nội và Viettel đã nghiễm nhiên giành vé chính thức. Ngay cả Phố Hiến chỉ cần một trận thắng nhẹ nhàng ở vòng cuối ngày 1.10 thì thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết.

Bảng B: Căng thẳng vé nhì bảng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng trở thành đội đầu tiên của bảng B giành vé vào vòng chung kết U.21 khi có trận thắng thứ tư trước Đăk Lăk 5-0. Các bàn thắng do Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công, Lê Xuân Tú, Lê Văn Nam và bàn đá phản của Phạm Gia Hưng ghi.

Niềm vui của Nguyễn Văn Minh (23) ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Anh Tiến

Pha đột phá ghi bàn của Trần Văn Công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Minh Trần

Với 12 điểm tuyệt đối, ghi 20 bàn và chỉ để lọt có 2 bàn, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã sớm hoàn thành chỉ tiêu góp mặt ở top 8 đội xuất sắc của U.21. Không những thế theo đánh giá của giới chuyên môn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 70% đội hình U.21 vừa giành vé thăng hạng V-League quá mạnh so với các đối thủ nên họ sẽ là ứng cử viên nặng ký số 1 cho Vòng chung kết

Niềm vui chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Anh Tiến

Vé thứ nhì bảng này sẽ là cuộc tranh chấp gay go đến giờ chót khi SHB Đà Nẵng đã có trận thắng đậm trước Phù Đổng Bến Tre 3-0 với các bàn thắng do Phạm Trọng Hóa, Phạm Văn Hữu và Trần Thanh Tài ghi để vươn lên bằng 6 điểm với Đăk Lăk nhưng hiện đang thua đối đầu. Trong khi đó Sanatech Khánh Hòa bất ngờ bị Bình Định dẫn trước 2-0 do Đào Gia Bảo và Nguyễn Văn Lập ghi và phải chật vật gỡ hòa 2-2 rồi sau đó xuất sắc thắng ngược 3-2 nhờ Nguyễn Trung Thanh ghi 2 bàn và Bùi Văn Hưng ghi bàn còn lại để có 7 điểm vươn lên nhì bảng

Phạm Trọng Hóa (9) ghi bàn cho Đà Nẵng nhưng rất khó cho đội bóng sông Hàn Minh Trần

Như vậy trận cuối đối đầu trực tiếp giữa Đăk Lăk và Sanatech Khánh Hòa đội nào thắng sẽ giành vé dự vòng chung kết bất chấp kết quả của SHB Đà Nẵng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Đà Nẵng có thắng cũng thua đối đầu nếu Đăk Lăk thắng dù bằng điểm) , Nếu 2 đội hoà thì sẽ là cơ hội cho Đà Nẵng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đủ điểm trong việc nhắm đến suất thứ nhì.

SHB Đà Nẵng mừng chiến thắng trước Phù Đổng Bến Tre Minh Trần

Bảng C: Đồng Tháp thua vẫn còn cửa chạy đua với Vĩnh Long

Cũng như Hà Nội và Hà Tĩnh, đội TP.HCM đã có chiến thắng thứ tư trước Đồng Tháp với tỉ số 1-0 do chân sút Nguyễn Trung Thành (11) ghi để có 12 điểm trở thành đội đầu tiên giành vé đi vòng chung kết ở bảng C. Đây là trận đấu hay của thầy trò HLV Hà Vương Ngầu Nại với toàn bộ lứa cầu thủ sinh năm 2000, 2001. Không chỉ phòng ngự tốt, TP.HCM còn vô hiệu hóa được các ngòi nổ của U.21 Đồng Tháp từng vô địch U.19 năm rồi như Trần Công Minh, Cao Tấn Hoài, Trần Hữu Nghĩa, Ngô Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Duy, Kha Tấn Tài..

Hàng thủ TP.HCM (phải) đã chơi tốt trước sức tấn công của Đồng Tháp Khả Hòa

Tuy thua trận nhưng Đồng Tháp vẫn còn cửa giành vé nhì vì cùng 5 điểm với Vĩnh Long (thắng đậm Bến Tre 6-0 với cú hat-trick của Vũ Trọng Phú). 2 đội này sẽ phải chạy đua hiệu số ở lượt đấu ngày 1/10 khi Vĩnh Long gặp Long An còn Đồng Tháp tiếp Bến Tre.

Tiền đạo Nguyễn Trụng Thành ghi bàn duy nhất cho TP.HCM thắng Đồng Tháp Khả Hòa

Thủ môn đội U.21 TP.HCM cản phá thành công pha tấn công của Đồng Tháp Khả Hòa

Hiện Vĩnh Long đang có hiệu số hơn Đồng Tháp 1 bàn thắng (9/8 so với 3/3). Chỉ cần Vĩnh Long thắng được Long An bằng với tỉ số Đống Tháp thắng Bến Tre thì chiếc vé sẽ thuộc về đội từng á quân U.21 năm 2013 tại Hải Phòng. Ngược lại thầy trò HLV Bùi Văn Đông cần phải thắng Bến Tre nhiều hơn 1 bàn so với Vĩnh Long gặp Long An thì đội từng vô địch U.19 năm rồi mới có cửa đi Pleiku. Trong khi đó Long An và Đồng Nai hòa 1-1 có cùng 4 điểm xem như đã gần hết hy vọng dự Vòng chung kết.

Long An và Đồng Nai tự làm khó minh khi cầm chân nhau Khả Hòa

Trong ngày mai, BTC sẽ có thông báo cho các trận có tính chất tranh đua trực tiếp ở các bảng đá cùng giờ ở lượt cuối để đảm bảo công bằng cho các đội. Đặc biệt là các trận ở bảng C quyết định chiếc vé thứ nhì dự Vòng chung kết.