Hà Nội sớm vô địch lượt đi V-League, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn e dè

Dĩ nhiên hiện tại mới chỉ là vòng 11 của lượt đi nhưng xem cái cách mà Hà Nội đánh bại Sanna Khánh Hòa BVN vào tối 3.6 (và cả những trận đấu trước đó) sẽ thấy rõ khát vọng cực lớn của đại diện duy nhất cho bóng đá Thủ đô ở sân chơi lớn nhất nước.

Oseni ngồi trên khán đài vì án treo giò hai trận, đội trưởng Văn Quyết bị đau dạ dày nên cũng tạm nghỉ lượt 11. Nhưng sự thiếu vắng của hai nhân vật xuất sắc này chẳng may may ảnh hưởng đến sức mạnh nơi hàng công. Đặc điểm đặc biệt và thú vị nữa là danh sách ghi bàn của Hà Nội trải đều trên khắp “mặt trận”. Từ tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, từ cầu thủ đá chính, đá dự bị đến những cái tên chả mấy khi được để ý là Văn Thành – người mở tỷ số vào lưới Sanna Khánh Hòa BVN. Bầu Hiển ngồi trên khán đài, bật dậy và vỗ tay lia lịa.

Bàn thắng thứ 2 nâng tỷ số lên 2 – 0 của Ngân Văn Đại là bàn thắng của sự nhạy cảm và quyết đoán. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến một phần công sức của “ông già” Thành Lương ở tình huống dẫn đến bàn thắng này. Bằng tất cả sự khéo léo và nỗ lực tột độ, Lương “dị” vẫn vượt qua được hậu vệ cao to của Khánh Hòa và chuyền như đặt từ cánh trái cho đàn em ghi bàn. Rồi bàn thứ 3 của Đoàn Văn Hậu, bàn thứ 4 của Nguyễn Quang Hải – chả có gì quá lời khi nhận định rằng, mùa này, Hà Nội hay và chất về mọi phương diện. 11 trận, họ hòa 2 và thắng 9 – một kỷ lục đáng ghi nhớ. Và nếu giữ vững kỷ lục này, ai có thể đủ lực để cản Hà Nội vô địch mùa này.

Nhưng ông Chu Đình Nghiêm lại…chưa nghĩ thế. Trở lại băng ghế huấn luyện sau 4 trận bị kỷ luật, Ông Nghiêm lại làm những hành động quen thuộc là đứng ở khu kỹ thuật, chỉ đạo cầu thủ. Có vẻ mãn nguyện sau bàn thắng ấn định tỷ số 4 – 0 của Quang Hải sau cú sút phạt đẹp như trong mơ nhưng khi họp báo, ông Nghiêm lại tỏ ra khá khiêm tốn, thậm chí có chút e dè: “Còn quá sớm để nói về cái đích cuối cùng khi V-League 2018 khép lại. Dù chúng tôi đã sớm vô địch lượt đi với 29 điểm nhưng điều này chỉ mang lại yếu tố tinh thần. Hà Nội FC khi thi đấu với bất kỳ đối thủ nào đều tập trung, xác định từng trận chứ chưa nghĩ đến chức vô địch vì mùa giải còn dài”.

Nói về cơn mưa bàn thắng vào lưới Khánh Hòa, ông Nghiêm phát biểu: “Khánh Hòa là đối thủ rất khó chịu nhưng cầu thủ của tôi đã thi đấu tốt, tận dụng triệt để cơ hội, ghi được 2 bàn thắng sớm nên đã dễ hơn và bắt họ phải chơi theo ý mình. Tôi rất vui khi các gương mặt trẻ của Hà Nội đã thi đấu rất tốt và có thể đảm đương được nhiệm vụ khi đàn anh vì lý do nào đó không thể ra sân. Văn Quyết nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe. Thành Lương tuy thể lực không thể đảm bảo 90 phút nhưng vẫn dẫn dắt được các đồng đội khi có mặt trên sân. Quyết và Lương đều là những nhân tố rất quan trọng với chúng tôi. Trần Đình Trọng bị dính chấn thương do bị đạp vào ống đồng ở cuối trận. Chúng tôi cần xác định thêm mức độ chấn thương của Trọng”.

Còn HLV Vũ Đình Tân của Khánh Hòa nhận định: “Việc nhận bàn thua sớm đã ảnh hưởng rất nhiều đến Khánh Hòa. Toàn đội bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến việc vỡ trận. Chúng tôi rút ra rất nhiều bài học cho các trận đấu kế tiếp. Hà Nội đã vượt trội về khả năng nắm giữ cơ hội và ghi bàn. Khánh Hòa dù nắm giữ thế trận và kiểm soát tốt trong một vài thời điểm, nhưng không thể một lần đươc ăn mừng bàn thắng và đã thua đậm. Mùa giải năm nay, Hà Nội chơi với tốc độ cao hơn, có tinh thần đồng đội tốt hơn, họ đang có phong độ tuyệt vời. Nhưng nói về chức vô địch thì không thể dự đoán được”.

Nhật Duy