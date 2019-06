Hà Nội thắng nghẹt thở đội đất mỏ tại giải bóng đá nữ

Chiều 22.6, tâm điểm của vòng 4 giải nữ Vô địch quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2019 chính là cuộc đọ sức giữa Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội. Cả 2 đội bóng đá nữ đều khao khát có được chiến thắng và không ngần ngại tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 19, Than khoáng sản Việt Nam có cơ hội đầu tiên nhưng bỏ lỡ. Sau đó chỉ 5 phút, họ phải trả giá đắt bởi sự sắc sảo của Hà Nội. Phút 25, từ đường tạt bóng rất chuẩn xác của Thái Thị Thảo, tiền vệ Bùi Thị Trang có pha tung người dứt điểm rất đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Bảo Nghi Than khoáng sản Việt Nam (xanh) nỗ lực nhưng không có bàn thắng

Sang hiệp 2, đội bóng đất mỏ bỗng chơi rất khởi sắc trong khoảng 15 phút đầu tiên. Phút 49, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thị Vạn có pha đột phá vào trung lộ rất hay, cô vượt qua 2-3 cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền thuận lợi nhưng Nguyễn Thị Hậu lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương rất đáng tiếc.

Trong khi đó, Hà Nội liên tiếp tạo ra hàng loạt pha phản công tốc độ cao, còn Than khoáng sản Việt Nam dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Cơ hội gỡ bàn của Than khoáng sản Việt Nam ở phút 85 bị hỏng khi Hà Thị Nhài sút hỏng quả phạt đền. Giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 trước Than khoáng sản Việt Nam, Hà Nội đã san bằng điểm số với chính Than than khoáng sản Việt Nam và TP.HCM 1 khi cùng có 7 điểm.

Bảo Nghi Niềm vui của những cô gái Hà Nội

Kết quả vòng 4 giải nữ vô địch quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2019

Ngày 21.6: TP.HCM 2 thua 0-5 Phong Phú Hà Nam. TP.HCM 1 thắng 9-0 Sơn La.

Ngày 22.6, Hà Nội thắng 1-0 trước Than khoáng sản Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng 5:

Ngày 24.6. Lúc 16 giờ, Sơn La gặp TP.HCM 2. Lúc 18 giờ 30 Phong Phú Hà Nam gặp TP.HCM 1.

Ngày 25.6, TNG Thái Nguyên gặp đội bóng đá nữ Hà Nội.