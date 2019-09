Hà Nội tiến sát ngôi vô địch sau trận thắng ngược Viettel trên sân không khán giả

Thật khó hình dung nổi sau khi bị lâm vào cảnh thiệt quân do Trọng Hoàng bị thẻ đỏ phải rời sân (phạm lỗi với Văn Quyết của Hà Nội) ở hiệp 2, Viettel lại biểu lộ một lối chơi bạc nhược, xuống tinh thần đến mức ấy. Đang nắm giữ lợi thế rất lớn vì dẫn trước hai bàn ở hiệp 1 do công của một mình ngoại binh Bruno nhưng Viettel đã tự đánh mất mình. Dĩ nhiên, Hà Nội quá hay, quá đẳng cấp nên đã xoay chuyển cục diện một cách rất xuất sắc.

Với chiến thắng này, Hà Nội được 49 điểm, hơn đội đứng thứ 2 là TP.HCM tới 7 điểm. Nếu cứ giữ phong độ đỉnh cao như hiện tại, nếu các cá nhân vẫn tiếp tục chơi hay và tỏa sáng đúng lúc, Hà Nội rất có thể vô địch sớm mà không cần đợi đến vòng cuối cùng là vòng 26.

Thất bại 2-5 khiến Viettel chưa thể thoát hiểm. Họ đứng thứ 11 với 27 điểm, chỉ hơn đội đứng sau là HAGL với 26 điểm, hơn Thanh Hóa với 25 điểm, đội Sanna Khánh Hòa BVN 21 điểm. Nghĩa là cuộc đua trụ hạng và đá play-off của nhóm cuối bảng còn hết sức khốc liệt.

Sau trận, HLV Hải Biên ngậm ngùi phát biểu: “Chúng tôi thua vì đội bạn xuất sắc hơn. Thật buồn vì hiệp 1, Viettel đã nhập cuộc khá tốt, triển khai lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh nhưng mọi thứ đã bị đổ võ hoàn toàn do thiếu kinh nghiệm và chịu áp lực kém so với Hà Nội. Bàn thua sớm đầu hiệp 2 cùng tấm thẻ vàng thứ 2 của Trọng Hoàng đã dẫn đến việc cầu thủ bị sa sút tinh thần, không giữ được nhịp độ trận đấu như hiệp 1.

Tôi nghĩ ở một trận đấu thuộc giải vô địch cao nhất của quốc gia mà không có khán giả thì không khác gì đấu tập, các cầu thủ tập luyện là để thi đấu cho khán giả. Có khán giả họ mới có thể chơi thăng hoa. Nếu không có khán giả, cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý".

Ông Biên than thở: “Trước trận đấu này, chúng tôi đang đứng vị trí thứ 11 là một vị trí nguy hiểm. Sau trận đấu với Hải Phòng, lực lượng của chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu nàybị sứt mẻ. Hai cầu thủ trở về từ ĐTQG là Quế Ngọc Hải và Trọng Đại bị chấn thương khiến chúng tôi không có được lực lượng tốt nhất. Mất đi Quế Ngọc Hải là mất chỗ dựa tinh thần cho cầu thủ trẻ. Sau khi Quế Ngọc Hải và Trọng Đại từ tuyển và U.22 Việt Nam về với tình trạng bị chấn thương thì không có sự hỗ trợ nào của các bác sĩ đội tuyển, không có bác sĩ nào cho kiểm tra, tự chúng tôi phải đưa cầu thủ đi khám. Quan điểm cá nhân của tôi rất buồn. Cầu thủ bị chấn thương không ai quan tâm đến. Đây là mất mát lớn cho CLB. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng trụ hạng”.

Còn trợ lý Công Tuấn của Hà Nội nói: “Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt, không có được sự hưng phấn do không có khán giả. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng hò hét nhiệt tình từ cổ động viên đứng ngoài sân Hàng Đẫy, cộng với sự điều chỉnh kịp thời về đấu pháp và chiến thuật, anh em phấn chấn hơn và đã chiến đấu quên mình. Còn 3 vòng đấu nữa, cách biệt 7 điểm so với TP.HCM nhưng Hà Nội không dám chủ quan mà sẽ tập trung tối đa. Thời điểm này Hà Nội chưa chắc chắn vô địch nhưng nếu như chúng tôi may mắn vô địch thì có thể khán giả sẽ được chứng kiến màn nhận cúp trên truyền hình ”.