Hà Nội T&T áp sát SLNA

Chung kết ngược tại Long An Chiều nay sẽ diễn ra 3 trận còn lại, trong đó trận ĐTLA và HN ACB trên sân Long An rất quan trọng cho cả 2 đội bởi nếu đội nào thua ở trận đấu này, gần như chắc chắn sẽ phải xuống hạng. Trong khi ĐTLA có đầy đủ lực lượng thì HN ACB lại thiếu vắng hậu vệ Lê Đức Tuấn. Dự đoán: ĐTLA thắng 2-1. 2 trận còn lại Hòa Phát có thể chia điểm với SHB Đà Nẵng, dự đoán: 1-1. Còn Becamex Bình Dương mạnh hơn rõ rệt so với Vicem Hải Phòng thiếu đến 3 trụ cột Minh Châu, Hữu Phước, Văn Nam nên nhiều khả năng sẽ có 3 điểm. Dự đoán: BD thắng 2-0. Q.Huy