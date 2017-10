Hà Nội T&T đại diện Việt Nam dự Cúp C1 châu Á 2014

(TNO) Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông qua số đội tham dự và thể thức thi đấu của AFC Champions League 2014 (Cúp C1 châu Á). Theo đó, Việt Nam sẽ có 1 đại diện được tranh tài tại đấu trường này là đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T.

Hà Nội T&T sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng play off Cúp C1 châu Á 2014 - Ảnh: Khả Hòa

Tại cuộc họp diễn ra ở Malaysia hôm 26.11, AFC đã ra quyết định tăng số đội tham dự Cúp C1 châu Á lên con số 46 thay vì 32 đội như mọi năm.

Theo tiêu chí chấm điểm để phân bổ suất dự Cúp C1 châu Á của AFC thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia có số đội tham dự nhiều nhất (mỗi nước được cử 4 CLB).

Trong khi đó, để chính thức thử sức tại đấu trường cao nhất cấp CLB châu Á, đại diện của Việt Nam trước tiên cần phải vượt qua vòng play off.



Như vậy, đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự vòng play off. Tại vòng đấu play off bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2014, Hà Nội T&T sẽ phải cạnh tranh với 7 đội bóng khác của khu vực Đông Á cho hai tấm vé lọt vào vòng bảng gồm các đội: Beijing Guoan (Trung Quốc), Melbourne Victory (Úc), Pune FC (Ấn Độ), Tampines Rovers (Singapore), Muangthong United, Chonburi (Thái Lan) và South China (Hồng Kông - Trung Quốc).



Ngoài ra, AFC cũng thông báo thêm, do Hà Nội T&T thi đấu tại AFC Champions League nên Việt Nam sẽ có thêm một đại diện khác thay thế đội bóng thủ đô dự AFC Cup 2014 (nhiều khả năng là SHB.Đà Nẵng - á quân V-League 2013).

Trong trường hợp Hà Nội T&T không thể vượt qua vòng play off thì họ sẽ quay trở lại dự AFC Cup 2014 cùng với V.Ninh Bình (đội bóng vô địch Cúp Quốc gia 2013).



Hà Nội T&T sẽ biết được đối thủ trực tiếp tại vòng play off Cúp C1 châu Á 2014 sau khi AFC tiến hành lễ bốc thăm vào ngày 10.12.

Lĩnh Nam