Hà Nội T&T lên đầu bảng

Là của một ông chủ, nhưng trận đấu giữa "hai anh em" Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng (ĐN) khá sòng phẳng, quyết liệt. Vừa đoạt cú hattrick giải thưởng tháng 1 và 2 (CLB xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất - Gaston Merlo, HLV xuất sắc nhất) nhưng thầy trò Lê Huỳnh Đức đã phải nếm mùi thất bại trong trận làm khách đầu tiên của mùa giải. ĐN lẽ ra không thua nếu Merlo trận này không dính chấn thương. Anh đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội đáng tiếc chỉ vì không thể theo kịp tình huống, hoặc không thể điều khiển được đôi chân vốn khéo léo của mình.

Hơn nữa, trận này Merlo bị phong tỏa vì đối thủ đã quá biết "chất quái" của anh. Có một tình huống đáng nói khi Merlo khi tung người móc bóng đã dùng tay chơi bóng nhưng trọng tài (TT) Đào Văn Cường lại bỏ qua. Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết sẽ xem xét kỹ, nếu Merlo cố tình dùng tay chơi bóng mà TT không phạt thì sẽ kỷ luật TT, còn nếu cầu thủ trên vô tình chạm bóng thì điều đó phụ thuộc vào nhận định của TT xem có phi thể thao hay không. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này thuộc về Cao Sỹ Cường ở phút 60. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức đã phản ứng cho rằng TT đã thiên vị đội chủ nhà.



HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng trọng tài Đào Văn Cường - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trong khi đó, Becamex Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn khi bị Hòa Phát Hà Nội (HPHN) chia điểm ngay trên sân Gò Đậu. Cả 3 tiền đạo Huỳnh Kesley, Anh Đức và Elenildo của BD luân phiên bắn phá khung thành thủ môn Justin Myers (1-HPHN) nhưng đều không thành công. Trong khi đó, nhờ lối chơi tử thủ, HPHN đã bảo vệ được kết quả hòa 0-0. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung không giấu được vẻ thất vọng: "Chúng tôi đã chơi áp đảo toàn trận, với hàng loạt cơ hội tạo ra, nhưng đáng tiếc lại không ghi được bàn thắng. Kết quả hòa này một phần do chúng tôi thiếu may mắn, ngoài ra còn do đội khách chơi phòng thủ với đội hình thấp, nên đã thật sự gây khó khăn cho chúng tôi".

Lan Phương -Quang Huy