Hà Nội T&T thất thủ trên sân nhà, Thanh Hóa lên đỉnh

KẾT THÚC TRẬN. Than Quảng Ninh thắng Hà Nội T&T 1-0.

VÀOOOOOOO. 1-0 cho Than Quảng Ninh. Dyachenko lập công. Bàn thắng đến với Than Quảng Ninh hoàn toàn hợp lý bởi đội bóng đất mỏ đã chơi hay hơn ở hiệp đấu thứ 2, trong khi T&T tấn công quá yếu ớt.

17 giờ 28