19:52 Kết quả SHB.Đà Nẵng 0-2 Quảng Nam B.Bình Dương 1-1 XSKT.Cần Thơ TP.HCM 1-3 Sài Gòn 18:52 Tường thuật Sân Hòa Xuân với sức chứa 20.000 chỗ ngồi đã hầu như kín hết với 2 màu da cam và xanh thẫm rực rỡ, xứng danh với trận “derby Quảng - Đà” của khúc ruột miền Trung.

Không còn cơ hội vô địch, nhưng SHB.Đà Nẵng là chủ nhà và không muốn làm nền dễ dàng cho tham vọng xưng vương dù Quảng Nam vẫn được coi là anh em thân. Còn đối với đội khách, những thấp thỏm một tuần qua là quá khắc nghiệt với nền bóng đá giàu tiềm năng nhưng chỉ mới lần đầu hưởng sự kiêu hãnh lẫn áp lực của một kẻ ganh đua vô địch. Cú sẩy chân của Hà Nội tại Pleiku khiến cơ hội lại một lần nữa mở ra trước mắt họ. Nếu có 3 điểm trước SHB.Đà Nẵng, ngôi đầu sẽ lại thuộc về thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Sức ép mạnh mẽ khiến cả SHB.Đà Nẵng lẫn Quảng Nam đều khởi đầu trận đấu không tưng bừng. Họ chú trọng chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đối thủ lộ ra sơ hở. Có chút thiệt thòi cho đội chủ nhà khi trung phong Hà Đức Chinh vắng mặt vì thẻ phạt, khiến Đỗ Merlo khá đơn độc trên hàng công. Ở bên kia sân, HLV Hoàng Văn Phúc có thể tung những anh Tây tốt nhất như Claudecir, Thiago và chân sút nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Sau hiệp 1 khá yên ắng, 45 phút cuối trận thực sự nóng bỏng không chỉ bởi các bàn thắng mà những màn ẩu đả quá mức cần thiết giữa cầu thủ 2 bên. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 54, khi Đại Dương càn lướt mạnh mẽ để Hữu Phước căng ngang giúp Claudecir rướn bóng xỉa vào góc xa mở tỷ số cho Quảng Nam. Khi SHB.Đà Nẵng chưa tìm ra phương án xuyên thủng hàng thủ Quảng Nam thì ở phút 68 Gramoz nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trả đũa Trần Văn Học. Đến phút 74, SHB.Đà Nẵng nhận thiệt thòi tiếp theo khi Đỗ Merlo “dính đòn” khích tướng của các cầu thủ Quảng Nam, trong lúc nóng đầu đã va chạm với Thiago và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ một phút sau, từ tình huống phản công Claudecir dễ dàng đánh bại Duy Lam yếu ớt để sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam. Những phút cuối trận diễn ra êm ả hơn khi SHB.Đà Nẵng không còn đủ cả sức lẫn quân số để lật ngược thế cờ, trong khi Quảng Nam rải bóng để kìm nhịp độ trận đấu xuống. Với 3 điểm có được, Quảng Nam một lần nữa lên ngôi đầu bảng V-League 2017. Không chỉ thế, chỉ còn 3 trận đấu trước mắt với lịch thi đấu được cho là “thuận lợi”, cơ hội lại mở ra trước mắt thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, trong năm kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. 15:18 TRỰC TIẾP





Sau khi Thanh Hóa (TH) thắng chủ nhà Long An 2-0 ở vòng 23 -League 2017 vào chiều qua (Quốc Phương và Papa Omar ghi trong trận đấu mà trọng tài Trần Văn Lập và trợ lý bị phản ứng do đã “bẻ còi” công nhận rồi từ chối bàn thắng ở phút 64 của Long An. May là đội bóng của HLV Minh Phương không làm dữ do đã cầm chắc suất rớt hạng), đội bóng của HLV Petrovic đã giành lại ngôi đầu với 41 điểm, hơn 2 điểm so với 2 đội bám đuổi là Hà Nội và Than Quảng Ninh (thắng Hải Phòng 1-0).

Nhưng để niềm vui có thể trở lại trọn vẹn hơn, TH sẽ phải căng mắt nhìn về sân Hòa Xuân chiều nay nơi Quảng Nam (QN) sẽ thi đấu với người hàng xóm SHB Đà Nẵng (ĐN). Nếu QN sẩy chân hoặc chỉ giành 1 điểm, xem như TH sẽ tự quyết chặng đường đến ngôi vô địch vì không còn gặp đội bóng nào của “gia đình” bầu Hiển. Cụ thể, TH sẽ gặp Becamex Bình Dương, Sanna Khánh Hòa BVN đều trên sân nhà và cuối cùng là với Sông Lam Nghệ An ở sân Vinh.

Còn nếu QN có 3 điểm trọn vẹn thì đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có 42 điểm. Khi đó cửa vô địch khó thuộc về đội bóng xứ Thanh vì 3 trận còn lại QN có đến 2 trận gặp “người nhà” gồm Than Quảng Ninh và Hà Nội, trước khi gặp TP.HCM trận cuối.

Vấn đề chiều nay là trận derby xứ Quảng sẽ diễn ra thế nào? Xét về thực lực lẫn phong độ QN đều vượt hơn ĐN, chiều sâu đội hình cũng dày hơn. Ngoài ra, 3 mùa giải gần đây QN chưa hề thua ĐN trên sân của đội bóng HLV Lê Huỳnh Đức. Năm 2014 hòa 0-0, năm 2015 hòa 1-1 và năm rồi QN thắng ĐN 4-3.

Nhưng đây sẽ là một trận đầy áp lực cho QN, nhất là tâm lý có phần căng cứng sau khi để mất điểm trước HAGL tuần trước trên sân nhà. Việc phải đá trong điều kiện buộc phải thắng mới hy vọng tiến sát ngôi vô địch sẽ khiến Huy Hùng và đồng đội không dễ thể hiện mình. Nếu ĐN căng sức ra để “lấy lại danh dự” sau thất bại muối mặt trước Sanna Khánh Hòa BVN thì họ cũng hoàn toàn có thể ngáng đường QN.

Lịch thi đấu chiều nay 17 giờ: SHB.Đà Nẵng - Quảng Nam B.Bình Dương - XSKT.Cần Thơ 17 giờ 30: TP.HCM - Sài Gòn

