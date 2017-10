Hạ tuyển nữ Việt Nam bằng loạt sút luân lưu, Thái Lan vô địch Đông Nam Á

Việt Nam 1:1

Sau một hồi phản ứng và không chấp nhận lên lãnh huy chương, tuyển nữ Việt Nam cũng đã miễn cưỡng bước lên bục nhận huy chương bạc. Theo thông tin chúng tôi nắm được, trọng tài người Myanmar đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng của Việt Nam. 6-5 VIỆT NAM: KHÔNG VÀO. Thủ môn Thái Lan đã cản phá được cú sút của Phương Thảo.

Thái Lan vô địch Đông Nam Á 2016 6-5 THÁI LAN: VÀO. 5-5 VIỆT NAM: VÀO 5-4 THÁI LAN: VÀO. 4-4 VIỆT NAM: VÀO 4-3 THÁI LAN: VÀO. 3-3 VIỆT NAM: VÀO. Nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng 3-3 THÁI LAN: KHÔNG VÀO. 3-3 VIỆT NAM: VÀO 3-2 THÁI LAN: VÀO. 2-2 VIỆT NAM: VÀO 2-1 THÁI LAN: KHÔNG VÀO. Thủ môn Kiều Trinh cản phá xuất sắc. 1-2 VIỆT NAM: KHÔNG VÀO 2-1 THÁI LAN: VÀO. 1-1 VIỆT NAM: VÀO 1-0 THÁI LAN: KHÔNG VÀO. Thủ môn Kiều Trinh cản phá xuất sắc. 0-1 VIỆT NAM: KHÔNG VÀO. Minh Nguyệt sút bóng trúng cột dọc! 1-0 THÁI LAN: VÀO 21 giờ 4 Thái Lan sút trước. Việt Nam trông chờ vào tài năng của Kiều Trinh. 15' Hết hiệp phụ thứ hai. Tỷ số vẫn là 1-1. Hai đội đá luân lưu. 10' Các cầu thủ Thái Lan lùi sâu về phòng thủ. 5' Các cầu thủ Việt Nam triển khai tấn công khá nhuần nhuyễn. 20 giờ 44 HIỆP PHỤ THỨ HAI BẮT ĐẦU. 15' Hết hiệp phụ thứ nhất. Tỷ số vẫn là 1-1. 10' Thế trận vẫn nằm trong sự kiểm soát của các cầu thủ Việt Nam. 5' Việt Nam thi đấu chậm và chắc. 20 giờ 27 HIỆP PHỤ THỨ NHẤT BẮT ĐẦU. 90'+5' KẾT THÚC 2 HIỆP CHÍNH THỨC. Hai đội hòa nhau 1-1 và bước vào 2 hiệp đá phụ. 90' Hiệp 2 được cộng thêm 5 phút bù giờ. 86' VÀOOOOOOOOOOO. 1-1 cho Việt Nam. Minh Nguyệt đã tận dụng được pha bắt bóng không dính của thủ môn Thái Lan để ghi bàn cận thành.

[VIDEO]: VIỆT NAM 1-1 THÁI LAN 84' Cầu thủ Thái Lan thi đấu chậm, giữ bóng chắc. 79' NGUY HIỂM. Minh Nguyệt sút bóng từ cự ly gần, nhưng bóng đi quá nhẹ. 73' Sức tấn công của Việt Nam khá yếu trong khi những pha phản công nhanh của Thái Lan rất nguy hiểm. 68' Việt Nam thay người. Vũ Thị Nhung vào thay Nguyễn Thị Muôn. 63' Bài tấn công hai biên của Việt Nam khá lộ nên rất dễ bị đối phương bắt bài. 59' Cầu thủ Thái Lan thi đấu rất dứt khoát, mỗi khi có bóng trên phần sân nhà họ lập tức đẩy bóng lên càng xa càng tốt. 54' Lối chơi của Việt Nam vẫn chưa khởi sắc. 50' Thủ môn Kiều Trinh vừa khiến đồng đội thót tim sau pha xử lý lúng túng trước sự áp sát của cầu thủ Thái. 46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU. 45'+2' Kết thúc hiệp 1, Thái Lan tạm dẫn Việt Nam 1-0. 45' Hiệp 1 được cộng thêm 2 phút bù giờ. 42' Việt Nam chơi trên chân đối thủ nhưng những pha tấn công của các học trò HLV Mai Đức Chung không sắc sảo. 37' Hàng thủ Việt Nam luôn lúng túng mỗi khi vấp phải những pha tấn công nhanh của Thái Lan. 32' Tuyển Việt Nam đang dồn ép đối thủ nhưng vẫn chưa tạo ra cơ hội nào rõ rệt. 26' Tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực diện khung thành Thái Lan ở khoảng cách chừng 25m. 21' Trận đấu tạm dừng vì khán giả ném nhiều 'vật lạ' xuống sân. 17' Ở trận gặp nhau gần đây nhất là tại vòng bảng, Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0. Theo đánh giá, trận đó Thái Lan đá với đội hình 2 vì đã chắc suất vào vòng sau. 12' Cầu thủ Việt Nam đang dồn ép đối phương. 6' VÀOOOOO. 1-0 cho Thái Lan. Một pha đốt lưới nhà của cầu thủ Việt Nam.

[VIDEO]: VIỆT NAM 0-1 THÁI LAN 5' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ nhanh. 18 giờ 30 HIỆP 1 BẮT ĐẦU.

18 giờ 20 Trận đấu diễn ra trên sân vận động Mandalar Thiri - Myanmar.

Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng tuyển Việt Nam (VN) Mai Đức Chung nói: “Chúng ta vừa thắng Thái ở trận cuối cùng của vòng bảng cách đây ít ngày nhưng không được chủ quan. Chắc chắn họ sẽ thay đổi chiến thuật, hòng gây bất ngờ cho đối phương. Nhưng tôi đã có những tính toán phù hợp để VN tiếp tục có được thế trận tốt và đoạt chức vô địch”.

Sẽ có một vài điều chỉnh nhân sự ở trận đấu quan trọng này. Ông Chung cho hay: “VN sẽ ra sân với đội hình 4-2-3-1, chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Phạm Hải Yến ở trên với mục đích khuấy đảo hàng thủ đối phương để tuyến hai băng lên. Sở dĩ tôi không tung Minh Nguyệt ngay từ đầu, dù Nguyệt ghi được một số bàn cho VN tính đến thời điểm này, vì cầu thủ này chỉ phù hợp và phát huy được hết khả năng nếu ra sân từ ghế dự bị.

Ba tiền vệ tạo thành 3 mũi nhọn của tam giác sẽ gồm Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung và Nguyễn Thị Muôn. Nhiệm vụ ghi bàn được giao cho họ. Ở hàng hậu vệ, do bị đau nhẹ sau pha va chạm với thủ môn Myanmar nên Huỳnh Như sẽ được thay bằng Trần Thị Phương Thảo. Nguyễn Hải Hòa cũng đá ở vị trí xuất phát thay cho Bùi Thị An vì trận trước An mắc nhiều lỗi. Hòa phòng ngự chắc chắn hơn, có thể hỗ trợ tốt cho đồng đội khi tấn công”.

Được dẫn dắt bởi HLV người Anh Justin Prior nên lối chơi của Thái thiên về tấn công biên và sử dụng khá nhiều tình huống bóng bổng. Theo khẳng định của HLV Mai Đức Chung, lối đá này sẽ bị khắc chế nếu VN biết cách phòng ngự số đông và phải phối hợp phản công thật nhanh.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho hay, VFF sẽ thưởng lớn nếu đội tuyển VN có một kết quả tốt vào tối nay.

