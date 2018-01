HAGL bị cầm hòa, Hà Nội thắng chật vật

Chiều nay 8.1 vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2018 đã khai diễn trên 4 bảng. Đáng chú ý nhất là trận đấu ở bảng A giữa đương kim vô địch Hà Nội và á quân PVF. Cả 2 đội không hổ danh khi có trong đội hình nhiều cầu thủ tài năng đã thi nhau cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Nếu như Hà Nội vẫn còn đầy đủ binh hùng tướng mạnh như Thái Khắc Huy Hoàng, Đặng Văn Tới, Trần Văn Công, Lê Văn Nam... từng giúp họ đăng quang năm rồi, thì PVF dù mất nhiều trụ cột vẫn cho thấy sự gắn kết và ổn định trong lối chơi phòng thủ chặt chẽ, phản công nhanh. Mãi đến phút 90+2, tiền vệ tuyển thủ U.19 Việt Nam Trần Văn Công (37) mới ghi bàn duy nhất mang chiến thắng sít sao 1-0 về cho đội bóng thủ đô.

Trong 2 trận còn lại của bảng A, Viettel thắng Nam Định 3-0 do Nguyễn Sỹ Chiến, Trương Tiến Anh và Nhâm Mạnh Dũng ghi. Tiến Anh đang là tuyển thủ U.19 quốc gia còn Mạnh Dũng từng là vua phá lưới giải U.17. Trong khi đó Công an nhân dân thắng Than Quảng Ninh 4-1.

Cũng khởi đầu chật vật như Hà Nội là chủ nhà bảng B Sông lam Nghệ An khi bị Thanh Hóa dẫn trước 1-0 do công Lê Thanh Tuấn (9) và phải nhờ 2 bàn thắng trong hiệp 2 ở phút 61 và 77 của Đặng Văn Lắm và Trần Ngọc Ánh mới thắng lại 2-1. Trận còn lại, Quảng Nam thắng Đà Nẵng 2-1 do Nguyễn Hoàng Nam và Võ Văn Toàn ghi. Bàn gỡ của Đà Nẵng do Bảo Lộc thực hiện.

Bất ngờ đã xảy ra ở bảng C trên sân Pleiku khi chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai có nhiều cầu thủ vừa vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên 2017 và trong đội tuyển U.19 Việt Nam như Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, thủ môn Dương Văn Lợi..dù thi đấu lấn lướt và tạo rất nhiều cơ hội đã không thể vượt qua Bình Định và chấp nhận bị cầm hòa 0-0. Trận còn lại Sanatech Khánh Hòa thua Đak Lak 0-3.

Tại bảng D, chủ nhà Becamex Bình Dương với sự dẫn dắt của tuyển thủ U.19 Việt Nam Nguyễn Trần Việt Cường dù chơi hay trong hiệp 1 dẫn trước 2 bàn do công Hà Trung Hậu và Trần Hoàng Bảo lại bất ngờ đánh mất ưu thế để Long An vùng lên gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2. Trong đó có bàn đá phản của Trần Thanh Tú (3) cùng bàn thắng của Ngô Hoàng Anh (15- Long An).

Trong khi đó, Đồng Tháp chứng tỏ sức mạnh khi đè bẹp Đồng Nai 4-1 với cú hattrick của cầu thủ xuất sắc nhất giải U.17 năm 2016 Trần Công Minh, bàn còn lại do Trần Hữu Nghĩa ghi. Tại trận đấu khác, Tây Ninh hạ Cần Thơ 3-0 do Bùi Thế Phong ghi 2 bàn và Võ Ngọc Tân ghi bàn còn lại.

Đăng Khoa