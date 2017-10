HAGL bị Đồng Nai gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ

VÀOOOOOOOOOOOOO. 2-2 cho Đồng Nai. Tiếc cho HAGL, khi họ không thể giữ được chiến thắng, do để Hải Anh ghi bàn ở phút 90+1.

Xem lại pha bỏ lỡ của Văn Toàn người ta càng thấy tiếc bởi với kỹ năng chuyền bóng rất tốt của các tiền vệ, HAGL sẽ rất nguy hiểm nếu có một trung phong to cao ở bên trong.

Văn Toàn vừa có pha tiếp bóng rất nhanh từ cú tạt của Văn Sơn, nhưng HAGL vẫn chưa may khi bóng đi không chính xác.

Văn Toàn phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với thủ môn Thanh Diệp của Đồng Nai.

15'