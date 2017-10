HAGL của Công Phượng, Tuấn Anh làm khách ở Đà Nẵng trận mở màn V-League 2017

Trước đó, trận Siêu cúp quốc gia 2016 giữa Hà Nội T&T gặp Than Quảng Ninh vào ngày 31.12.2016. Kết quả bốc thăm lại đưa Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh gặp lại nhau ngay ở vòng 1. 7 cặp đấu khác trong ngày khai mạc V-League như sau: SHB Đà Nẵng gặp HAGL; XSKT Cần Thơ gặp Long An; Becamex Bình Dương gặp Sanna Khánh Hòa BVN; FLC Thanh Hóa gặp SLNA; Hải Phòng gặp Sài Gòn; TP.HCM gặp QNK Quảng Nam.



Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc VPF cho biết: “Mùa giải 2016, chúng tôi đạt tiệm cận chỉ tiêu tài chính đặt ra (hơn 90%) và chỉ số tài chính năm 2017 cũng khá khả quan. Hiện tại, VPF vẫn đang tiếp tục đàm phán với các đối tác và chắc chắn giá trị hợp đồng sẽ tăng lên tương đối nhiều. Nhưng nhà tài trợ cũng yêu cầu VPF phải đưa ra các giải pháp xử lý rốt ráo những sự việc còn gây nổi cộm như vấn đề liên quan đến trọng tài”.

Cũng theo ông Chóng, 100% trận đấu V-League sẽ được phát sóng trực tiếp (năm 2015 là 86,8%, năm 2016 là 89%). Đặc biệt, thời gian tới, lãnh đạo VPF sẽ có cuộc gặp gỡ với ông Đỗ Quang Hiển để tìm hiểu thêm thông tin mà dư luận cho rằng, ông Hiển đang sở hữu nhiều đội bóng.

Lãnh đạo VPF cho biết, mùa 2016, số tiền VPF hỗ trợ các đội V-League là 17 tỉ đồng, hạng Nhất 7 tỉ đồng. Nhưng sẽ chỉ có 21 tỉ đồng được giải ngân vì một số đội bị trừ tiền do vi phạm nhiều lỗi về công tác tổ chức ( khoản tiền bị trừ tổng cộng 2 tỉ đồng).

Liên quan đến giải hạng Nhất 2017, đội PVF và Đồng Nai đã có văn bản xin rút lui nhưng VPF còn chờ ban chấp hành VFF quyết định sẽ giữ 8 đội hay đôn 2 đội hạng Nhì lên đá.

HAGL sẽ đón sự trở lại của Công Phượng và Tuấn Anh Ông Huỳnh Mau - giám đốc điều hành CLB HAGL, cho biết: “Chúng tôi đã có chủ trương đưa Tuấn Anh và Công Phượng về nước hẳn, chứ không thi đấu tại Nhật Bản nữa để củng cố sức mạnh cho CLB HAGL mùa giải 2017. Kế hoạch của HAGL là sẽ tạo điều kiện cho một số cầu thủ lớn tuổi ra đi, đôn một số cầu thủ trẻ lên. Mặc dù không đạt thứ hạng cao tại V-League 2016 nhưng tôi vẫn đánh giá mùa giải vừa qua là thành công đối với HAGL vì nhiều cầu thủ trẻ đã trưởng thành vượt bậc. Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương đều ghi được nhiều bàn thắng, lối đá càng ngày càng trở nên điêu luyện, bản lĩnh thi đấu vững vàng”.

