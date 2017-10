HAGL đang bị đánh hội đồng?

Ý kiến “Bầu Đức nên có cái nhìn thấu đáo và nên lắng nghe để sửa đổi thì may ra vẫn còn cứu vãn tình hình HAGL. Quan điểm đôn trẻ lên V-League của bầu Đức nhiều người ủng hộ. Nhưng lúc đầu có vẻ như ông ảo tưởng về những gì đang có nên bất cần ngoại binh chất lượng cũng như thiếu những cầu thủ có kinh nghiệm kèm cặp. Vì vậy đám trẻ này tự bơi trong môi trường có nhiều sóng gió nên chao đảo, thiếu tập trung và mất dần sự tự tin. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình khó khăn hiện nay của HAGL”. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui “Xem HAGL thi đấu ai cũng thích vì đội đá đẹp nhưng cũng dễ dàng nhận ra đội hình của họ có quá nhiều cầu thủ còn “trẻ người non dạ”, chưa đủ sự cứng cáp khi đối đầu với lối đá già dặn, có nhiều tiểu xảo của nhiều đội ở V-League. Bởi thế họ cần phải có HLV cá tính và bản lĩnh để thổi lửa cho lối chơi, nhưng tiếc là vai trò của HLV Graechen quá mờ nhạt. Ông Graechen có thể là một HLV sư phạm giỏi nhưng cầm quân đánh trận thì chưa phải là tướng tài. Rất nhiều trận ở V-League, ông “đọc” trận đấu chưa nhanh, ứng biến thiếu linh hoạt, chưa có những điều chỉnh phù hợp và cũng không có phương án rõ ràng khi đội gặp bế tắc, nên chưa tạo đuợc dấu ấn cho đội. Bầu Đức không phải không thấy điều đó nhưng vì một lý do gì đó ông quá cứng nhắc khi vẫn giữ Graechen. Chính vì thế đừng đổ thừa HAGL thua là do bị “phong tỏa” mà hãy thay đổi bắt đầu từ điểm yếu này”. Nhà báo Huỳnh Sang (Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM) “Ở những trận có HAGL thi đấu, chúng tôi luôn cố gắng công tâm nhất, tuy không thể tránh khỏi sai số. Chúng tôi rất đau khi dư luận nghĩ rằng, trọng tài sợ bầu Đức nên ép các đội. Nhưng cũng đau không kém khi bị chính lãnh đạo CLB HAGL đổ lỗi, chỉ vì trọng tài mà HAGL bị thua. Một đội bóng thua liên tiếp nhiều trận thì nên tự nhìn lại chính mình”. Một trọng tài từng cầm còi một số trận của HAGL “Bầu Đức chê môi trường bóng đá VN không sạch nên đội HAGL bị ảnh hưởng. Nhưng bầu Đức cũng đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN cơ mà. Vai trò của người điều hành nền bóng đá VN đâu mất rồi! Hay chính ông cũng đang bất lực?”. Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế T.K - Duy Nguyên (ghi)