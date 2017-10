HAGL gặp ĐTLA trận khai mạc

Kỳ phùng địch thủ V-League Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) lại có dịp đối đầu nhau trong trận mở đầu vào chiều ngày 7.10.

Khác với mọi năm, nét mới của vòng chung kết giải U.21 lần này là BTC đã ấn định sẵn mã số từ đầu nên sau khi có danh sách 8 đội đi Pleiku, bộ phận thi đấu VFF đã tiến hành sắp lịch thi đấu mà không phải bốc thăm trong buổi họp báo sát ngày thi đấu như những lần trước. Điều này sẽ giúp các đội có thời gian chuẩn bị, tìm hiểu đối thủ kỹ hơn, chọn lối chơi phù hợp và đề ra đối sách hợp lý để đạt mục tiêu của riêng mình.

Trên tinh thần đó, 8 đội theo mã số sẽ chia làm 2 bảng. Bảng A gồm đội chủ nhà HAGL, nhất bảng A là Nam Định, nhất bảng C là SQC Bình Định và nhất bảng E ĐTLA. Bảng B gồm ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, nhất bảng B Sông Lam Nghệ An, nhất bảng D Đồng Nai Beryaja, nhất bảng A An Giang. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt xác định các đội nhất nhì vào bán kết, 2 đội thắng tranh chung kết, 2 đội thua đồng hạng ba. Dựa trên lịch thi đấu đã ban hành kèm điều lệ, trận khai mạc vào chiều 7.10 sẽ diễn ra giữa 2 “đại gia” là HAGL gặp ĐTLA. Ở lượt đấu cuối, để đảm bảo công bằng cho các đội sẽ tiến hành thi đấu cùng giờ giữa 2 cặp trong bảng ở sân chính Pleiku và sân phụ tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng.

Do một số đội có cầu thủ phải làm nhiệm vụ quốc gia nên BTC sẽ có thông báo cho phép những CLB nào có cầu thủ lên tuyển (quốc gia, Olympic, U.19) được phép tăng cường bổ sung cầu thủ từ các đội khác bằng với số lượng cầu thủ đã lên tuyển. Ngoài ra BTC cũng đề nghị các đội bóng khác chưa đăng ký đủ 25 cầu thủ ở vòng loại cũng được quyền đăng ký thêm cho đủ số lượng thi đấu vòng chung kết. Các đội bóng có quyền thay thế, bổ sung tối đa 3 cầu thủ theo quy định điều lệ giải cho vòng chung kết. Những cầu thủ này phải đảm bảo đúng đối tượng (không bị kỷ luật của VFF, trong hạn tuổi cho phép tham dự giải U.21), có thể đã từng thi đấu cho đội khác ở vòng loại. Hạn chót đăng ký danh sách thay thế là ngày 30.9.

Trên tinh thần quy định này, một vài đội đã rục rịch bổ sung. An Giang là đội có sự bổ sung sớm nhất với Hoàng Ngọc Hùng (Bình Dương), Đinh Kiên Trung (TP.HCM), Vy Đức Anh (T&T). ĐTLA dự định bổ sung Thanh Sang (TP.HCM), Bình Định bổ sung thủ môn Thanh Nam, Doãn Bắc (Bình Dương), chủ nhà HAGL tăng cường khá mạnh với 3 cầu thủ Hoàng Trọng Phú, Lê Đức Tài và Nguyễn Chí Huynh (đều của Bình Dương).

Cũng trong hôm qua, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi đã gửi danh sách 10 trọng tài được triệu tập làm nhiệm vụ tại vòng chung kết. 5 trọng tài chính gồm Nguyễn Quốc Hùng (TP.HCM), Đinh Hải Dương (Hà Nội), Bùi Quang Thông (Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương), Trương Trần Quang Tuấn (Lâm Đồng); 5 trợ lý trọng tài gồm Trần Minh Thắng (TP.HCM), Bùi Công Huân (Thái Bình), Trần Văn Nơi (Kiên Giang), Lê Xuân Vũ (Thừa Thiên-Huế), Lê Nguyên Thanh (Cần Thơ).

Các đội bóng, trưởng đoàn, HLV, giám sát, trọng tài và các lực lượng làm nhiệm vụ khác sẽ phải có mặt ở Gia Lai chậm nhất là ngày 5.10 để tham dự cuộc họp kỹ thuật vào 9 giờ ngày 6.10 tại sân vận động Pleiku. Cuộc họp báo chính thức về giải diễn ra vào 16 giờ ngày 6.10 tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

Quang Tuyến