HAGL giảm 50% sức mạnh khi Công Phượng trở lại Vinh

(TNO) Chuyến hành quân đến sân Vinh của HAGL được xem là 'lành ít dữ nhiều', bởi đội bóng phố núi tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với SLNA, HAGL đã tập huấn tại Nha Trang và có những trận giao hữu bổ ích với Phú Yên, QNK Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa.



Ở đợt tập huấn này, HLV Guillaume Graechen có cơ hội thử nghiệm các cầu thủ dự bị như Thanh Hậu, Anh Tài, Võ Út Cường, Bùi Trần Vũ… để chuẩn bị cho những đấu khó khăn tại V-League sắp tới. Tuy nhiên, những vị trí dự bị chưa thể khiến nhà cầm quân người Pháp yên tâm so với những tổn thất mà HAGL gặp phải.



Ở trận đấu tại thành Vinh, nhiều khả năng HAGL sẽ không có sự góp mặt của bộ tứ Đông Triều, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng, các cầu thủ này đều là trụ cột của U.19 Việt Nam trước đây.



Cả 4 cầu thủ vừa nêu trên đều vắng mặt do chấn thương chưa hồi phục. Riêng với Đông Triều, dù anh đã khỏi hẳn chấn thương căng cơ đùi, nhưng vẫn chưa thật ổn nên HLV Guillame Graechen dự tính cho Triều nghỉ thêm một thời gian để tránh tái phát chấn thương.

Hồng Duy vẫn còn phải tập riêng - Ảnh: Minh Trần Hồng Duy vẫn còn phải tập riêng - Ảnh: Minh Trần

Vắng cả 4 cầu thủ quan trọng này, HAGL giảm 50% sức mạnh, bởi họ đều có vai trò quan trọng trong cách chơi của đội bóng phố núi.Ngoài ra, HAGL còn không gặp may khi trung vệ Cosmin bị vỡ mắt cá chân ở trận đá tập với Phú Yên, nên cũng đã được HAGL thanh lý hợp đồng.Trong những tổn thất này, vị trí khiến HLV Guillaume Graechen lo lắng nhất là vị trí tiền vệ tổ chức của Tuấn Anh. Không có Tuấn Anh, HLV người Pháp sẽ đưa Thanh Hậu vào thay thế.Thanh Hậu cũng có kỹ thuật không thua gì Tuấn Anh, nhưng do Hậu không có thể hình tốt, nên khó giúp HAGL làm chủ khu trung tuyến trước lối chơi càn lướt của SLNA.Khó khăn trăm bề, nhưng HLV Guillaume Graechen vẫn rất tự tin khi trao đổi với chúng tôi: “Dù với lực lượng nào thì HAGL cũng luôn giữ bản sắc của mình. Chúng tôi vẫn sẽ chủ động chơi tấn công chứ không đá phòng ngự co cụm để mong một kết quả hòa. Trong bóng đá, sự không may của cầu thủ này lại là cơ hội của người khác, vì thế tôi tin những cầu thủ thay thế sẽ làm tốt vai trò của mình”.