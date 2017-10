HAGL hòa may mắn

Nói khó nhọc bởi HAGL gần như bế tắc suốt trận, không có pha dàn xếp nào ra hồn và sau bàn thua trước (Olushola đánh đầu từ quả phạt góc của Thành Trung ở phút 48), các học trò của HLV Huỳnh Văn Ảnh còn vất vả hơn khi mướt mồ hôi mà không thể xuyên thủng được hàng thủ đối phương khiến cho ưu thế sân nhà trở nên bằng thừa. Ngay cả lúc có lợi thế hơn người khi Olushola bị thẻ đỏ do đánh nguội Đoàn Việt Cường ở phút 88 và được trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa cộng thêm đến 5 phút bù giờ, HAGL cũng không biết xoay xở ra sao để tìm chiến thắng.



Niềm vui của HAGL sau cú thoát hiểm trước Hòa Phát HN - Ảnh: Minh Vỹ

Còn nói may mắn bởi sau bàn thua trước, chỉ cần thêm một cơ hội trong ít nhất 3 tình huống mười mươi của Timothy, Olushola, Đình Hưng bên phía Hòa Phát HN thành bàn thì trận đấu coi như kết thúc. Nhưng vận may đã mỉm cười với HAGL, nhất là pha đối mặt một mình một bóng của Timothy với thủ môn Tuấn Mạnh, nhưng lại hỏng ăn đáng tiếc. Chính nhờ vậy mà những nỗ lực bền bỉ của đội chủ sân Pleiku cộng thêm may mắn do thủ môn Viết Nam của Hòa Phát HN bị khuất tầm nhìn từ cú sút bất ngờ của Việt Cường đã giúp HAGL giành lại 1 điểm ở phút 80.

Vậy là một lần nữa HAGL lại mất điểm trên sân nhà (hiện chỉ mới 28 điểm) không phải vì đối thủ hay hơn mà chính vì cách chơi của đoàn quân phố núi rất đơn điệu và thiếu kết dính.

Trong trận đấu muộn vòng 22 còn lại chiều qua, Hà Nội ACB đã có bàn thắng duy nhất của Ngahala ở phút 66 để giành 3 điểm trước Khatoco Khánh Hòa, tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm với 25 điểm. Trong khi đó, chỉ với 23 điểm, Khatoco Khánh Hòa không chỉ đứng chót bảng mà khả năng xuống hạng giờ đây đã hiển nhiên rất lớn.

Q.T - L.P