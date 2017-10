HAGL khiếu nại trọng tài

Sau tố cáo của Sài Gòn Xuân Thành với trọng tài (TT), hôm qua đến lượt CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng bày tỏ sự bức xúc với cách điều hành của TT trên sân Thanh Hóa.

>> HAGL thảm bại trên sân nhà

Phía HAGL nêu ra 3 trường hợp liên quan đến TT. Thứ nhất là tình huống ghi bàn nâng 2-0 ở phút 69 của Sunday được VTC3 trực tiếp là việt vị rất rõ. Pha quay chậm cho thấy Sunday đã chạy xuống trước một bước chân so với trung vệ cuối cùng Bùi Xuân Hiếu của HAGL trước khi Lê Văn Thắng chuyền bóng cho anh. Tình huống này băng hình cũng cho thấy trợ lý TT Huỳnh Quốc Việt đã chạy chậm không theo kịp tình huống, không quan sát đúng vị trí việt vị của Sunday nên TT chính Hoàng Phạm Công Khanh đã công nhận bàn thắng. Thứ hai là ở hiệp 1, trợ lý TT Huỳnh Quốc Việt đã bắt việt vị Evaldo không chính xác khi tiền đạo HAGL không việt vị vì có 1 cầu thủ TH chân vẫn còn ở dưới. Thứ ba là theo quy định của FIFA, TT phải mặc áo khác màu so với cầu thủ 2 đội, kể cả thủ môn. TT yêu cầu thủ môn Tuấn Mạnh của HAGL đổi áo đỏ vì trùng áo đen với thủ môn đối phương. Lẽ ra tổ TT phải mặc áo xanh lá cây như đã thống nhất trong cuộc họp kỹ thuật nhưng giờ chót TT lại mặc áo đỏ. Giám sát TT là ông Nguyễn Tấn Hiền không hiểu vì lý do gì phớt lờ việc sai quy định này.

Phía HAGL đã chính thức gửi ý kiến của mình đến Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và Trưởng BTC Trần Duy Ly phản đối cách điều hành này của TT và giám sát TT.

T.K

