HAGL kỳ vọng và... hồi hộp với ngoại binh 'khủng' từ Brazil

Long An tậu đội phó U.20 Việt Nam từ HAGL Chiến dịch trụ hạng ở lượt về của Long An được tiếp thêm niềm tin khi HLV Nguyễn Minh Phương thành công mượn được một tài năng trẻ khác từ HAGL, đội phó tuyển U.20 Việt Nam Lương Hoàng Nam. Dù nhỏ con, nhưng Lương Hoàng Nam là linh hồn hàng tiền vệ, điểm kết nối mọi pha lên bóng của Việt Nam ở VCK U.19 châu Á lẫn World Cup U.20 2017. Đây là thương vụ cả 3 bên đều hài lòng khi HAGL giảm nhẹ áp lực thừa cầu thủ, Hoàng Nam được thử sức ở môi trường đỉnh cao trong khi Long An sẽ bổ sung được chất sáng tạo cho tuyến giữa.