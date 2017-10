HAGl thận trọng với ngoại binh Brazil

U.17 HAGL duy trì thành tích bất bại Sau 2 trận hòa liên tiếp, chiến thắng 2-1 trước Bình Thuận đã giúp HAGL vươn lên xếp nhì bảng C, đặc biệt sau khi Đồng Nai thất thủ 0-2 trước Sanatech Khánh Hòa ở trận đấu cùng ngày 3.1. Tình hình tại bảng C vòng loại U.17 quốc gia đang rất gay cấn. Sanatech Khánh Hòa, Đồng Nai và HAGL đang tạm có 5 điểm, trong khi cơ hội của đội xếp thứ 4 là Đăk Lăk vẫn còn với chỉ 1 điểm kém hơn. Ở lượt đấu cuối cùng của lượt đi ngày 4.6, Đồng Nai sẽ nghỉ. Bảng C sẽ khép lại lượt đi của mình bởi 2 cặp đấu: Sanatech Khánh Hòa - Bình Thuận và HAGL - Đăk Lăk.