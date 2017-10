HAGL thắng lớn

Mũi nhọn Evaldo góp công 2 bàn và bàn còn lại do cầu thủ mới được gọi vào tuyển U.23 Lê Hoàng Thiên ghi. Bàn gỡ an ủi của đội bóng thủ đô do Thành Lương ghi. Với chiến thắng đậm này, HAGL đã soán vị trí thứ 6 của Navibank Sài Gòn (bằng 23 điểm, nhưng hơn hiệu số) do thầy trò HLV Mai Đức Chung thua Thanh Hóa (TH) 0-2 (Omar và Sunday ghi).

Trước sự bứt phá và vươn lên mạnh mẽ áp sát của TH (28 điểm), cả 2 đội dẫn đầu SLNA (35 điểm) và SHB Đà Nẵng (31 điểm) đều sẽ phải cố giành 3 điểm chiều nay. Nhưng nếu đội của Lê Huỳnh Đức dễ có chiến thắng vì gặp người anh em Hà Nội T&T sẵn sàng làm “quân xanh” thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng không dễ lấy trọn 3 điểm trước Hòa Phát đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó ở nhóm dưới, 2 trận đấu tại Long An và Nha Trang sẽ hứa hẹn gay go. Đồng Tâm Long An (ĐTLA) có thuận lợi sân nhà khi gặp Vissai Ninh Bình luôn bất ổn.

Thế nên chỉ có chiến thắng mới cứu thầy trò HLV McMenemy tạm thoát hiểm. Tương tự Khatoco Khánh Hòa (KH) đang tuột dốc xuống gần chót bảng nên rất cần chiến thắng trước Becamex Bình Dương (BD) để giải hạn. Tuy nhiên sẽ không dễ cho HLV Hoàng Anh Tuấn vì BD nhiều lần luôn có điểm trên sân Nha Trang từ trước đến nay. Trận còn lại, Cao su Đồng Tháp nhiều khả năng thắng Vincem Hải Phòng.

Lịch đấu: Lúc 16 giờ; SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T (Thể thao TV), CS Đồng Tháp - Hải Phòng (VTV 3), Khatoco Khánh Hòa - Becamex Bình Dương (VTC3, BTV2). Lúc 16 giờ 30: Hòa Phát - SLNA (Bóng đá TV). Lúc 17 giờ: ĐTLA - Vissai Ninh Bình (Đài PTTTH Long An)

Q.H - M.Ngọc - T.K