HAGL thua trận thứ 3 liên tiếp

Theo phóng viên Đỗ Hải đang có mặt tại sân Lạch Tray thông tin: Từ 14 giờ chiều, trước khi trận đấu diễn ra 3 giờ, an ninh đã được thắt chặt tại sân Lạch Tray. Rất đông công an, cảnh sát cơ động của TP.Hải Phòng đã có mặt và chốt chặn tại các cổng ra vào. Ngoài 2 lực lượng này, BTC còn thuê riêng một công ty bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho trận đấu.