HAGL thua tức tưởi phút bù giờ tại Thanh Hóa

15 giờ 25

Niềm hi vọng của người hâm mộ Thanh Hóa không phải không có cơ sở, bởi HAGL không có sự phục vụ của những Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường; trong khi đội bóng xứ Thanh được chơi trên sân nhà, với sự trở lại của những trụ cột như Thanh Bình, Đình Đồng và Hữu Dũng. Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải, giám đốc kỹ thuật của CLB FLC Thanh Hóa lại không nghĩ vậy. Không muốn nhắc lại và cũng không biện minh cho trận thua đội XSKT Cần Thơ, bởi ông Hải cho rằng thắng, thua trong bóng đá là điều hoàn toàn bình thường, nhất là khi FLC Thanh Hóa không phải là đội bóng mạnh nhất ở V-League hiện nay. Người hâm mộ xứ Thanh đang nóng lòng chờ đội nhà quật khởi - Ảnh: Ngọc Minh Người hâm mộ xứ Thanh đang nóng lòng chờ đội nhà quật khởi - Ảnh: Ngọc Minh Bây giờ tôi có nói gì đi nữa thì mọi người sẽ nghĩ tôi biện minh. Vậy nên, cách rốt nhất với đội bóng xứ Thanh hiện nay là hãy quên ngay trận thua XSKT Cần Thơ đi để tập trung cho trận đấu tới. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng, chúng ta không sợ thua đậm. Thua 1-0, hay thua 5-0 cũng vậy thôi, đều là thua cả. Khi đã bị dẫn bàn, chúng ta nhất định phải xông lên, một là hòa, hai là thắng. Vậy thôi”, ông Hải nói. Theo phân tích của ông Hải thì hiện đội bóng xứ Thanh đang thiếu những ngôi sao có thể dẫn dắn lối chơi và làm thay đổi cục diện trận đấu, trong khi lực lượng dự bị quá chênh lệch so với đội hình chính thức. Vậy nên, khi khuyết một vị trí trên sân do chấn thương, hay đau ốm là ban huấn luyện đội bóng ngay lập tức gặp vấn đề về chiến thuật, về lối chơi, vì không có người thay thế. “Nhiều cầu thủ đã qua giai đoạn đỉnh cao phong độ, trong khi những cầu thủ dự bị lại không thể đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Nhiều trận, chúng tôi còn không có cả cầu thủ dự bị”, ông Hải chia sẻ. Sự phân tích của ông Hải không phải là không có lý, bởi thực tế, những trận đấu vừa qua, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh đã gây rất nhiều lo lắng và thất vọng trong bối cảnh Van Bakel liên tục gặp chấn thương phải vắng mặt. Các cầu thủ thay thế như Xuân Hưng, Văn Hương vẫn tỏ ra khá non nớt, gặp nhiều khó khăn trong các khâu khống chế bóng bổng, cộng với sự thiếu chắc chắn cthủ môn Thanh Thắng, khiến khung thành của đội FLC Thanh Hóa luôn nằm trong tình trạng hết sức chông chênh. HLV Lê Thụy Hải - Ảnh: Minh Tú HLV Lê Thụy Hải - Ảnh: Minh Tú Mặc dù ở mùa giải năm trước, đội bóng xứ Thanh đều giành chiến thắng cùng với tỷ số 2-1 trước HAGL ở cả lượt đi lẫn lượt về, nhưng theo ông Hải trận đấu vào chiều 1.5 sẽ vô cùng khó khăn với đội FLC Thanh Hóa, bởi hiện nay đội bóng không có được một lực lượng mạnh nhất có thể. “Dù có lợi thế sân nhà nhưng đây là giai đoạn khó khăn của FLC Thanh Hóa, vì vậy chúng tôi không được phép chủ quan, mà phải tập trung cao độ mới mong có kết quả tốt. Cái tôi lo nhất chính là tư tưởng xem các cầu thủ HAGL là “những đứa trẻ của bầu Đức” trong đầu mỗi cầu thủ Thanh Hóa nói riêng và các đội bóng khác nói chung khi đánh giá về HAGL. Bạn cứ tưởng tượng khi bị “những đứa trẻ” dẫn trước, các cầu thủ đàn anh sẽ vì sĩ diện mà mất bình tĩnh và căng cứng về tâm lý. Vỡ trận là khó tránh khỏi. Vậy nên, đừng đùa với “những đứa trẻ của bầu Đức”, ông Hải nói.