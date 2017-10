HAGL và ĐKVĐ U.15 quốc gia chia điểm ngày khai mạc

Vòng chung kết bóng đá U.15 quốc gia tại Long Xuyên (An Giang) rất được chờ đợi. Bên cạnh những cái tên mạnh quen thuộc như Viettel, PVF, Hà Nội T&T hay SLNA, giải năm nay chứng kiến HAGL lần đầu tiên góp mặt.



Sự kỳ vọng càng lên cao khi ở vòng loại, HAGL đã xuất sắc xếp nhất bảng đấu, trên cái tên khá mạnh S.Khánh Hòa và bổ sung 5 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG gồm tiền vệ Hoàng Tú, Hữu Phước, Văn Long, hậu vệ Văn Dũng và thủ môn Thiện Phúc.

Thể hình không được “ngon lành” như những trung tâm ngoài bắc như Viettel hay Hà Nội T&T, hoặc được chinh chiến nhiều như PVF, nhưng các thầy tại Hàm Rồng đã rất cố gắng để trau dồi kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ phố Núi.

Như việc có khá nhiều em tham dự vòng loại U.15 quốc gia sau khi chơi chấp tuổi, giành vé và có trải nghiệm quý giá tại vòng chung kết U.17 quốc gia mới đây tại Tây Ninh.

Quay trở lại trận đấu, Viettel trong tư cách ĐKVĐ đã chơi khá tốt. Với thể hình và thể lực vượt trội, các chàng trai truyền nhân của lò Thể Công đã chơi trên cơ trong hiệp đầu tiên.

Ở bên kia sân, HAGL đã nhập cuộc không tưng bừng bằng, phần vì các nhân tố của Học viện vẫn có quá ít thời gian để làm quen với lối chơi của các bạn năng khiếu.

Bởi vậy, HLV Đinh Hồng Vinh đã bố trí sơ đồ 4-5-1 đề cao sự chắc chắn khi đối mặt với đối thủ rất mạnh Viettel, đồng thời tính toán phản công đối thủ nhờ tốc độ của các mũi công phía trên.

Trong một tình huống phản công sắc bén như thế ở phút 15, Văn Long đã buộc thủ môn Mạnh Cường phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Đáng tiếc trên chấm 11m, cầu thủ này đã không thắng được thủ thành của Viettel.

Ở phần còn lại của hiệp 1, Viettel chiếm ưu thế và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng đều không vượt qua được thủ môn Y Êli Niê, hoặc không thắng được cột dọc trong cú sút của Tiến Sinh phút 38.

Đến hiệp 2, khi đã thích ứng dần với trận đấu, HAGL đã mạnh dạn chơi tấn công nhiều hơn. Nhưng cầu thủ của họ lẫn Viettel đều không thể chuyển hóa được các cơ hội của mình, chấp nhận hòa nhau không bàn thắng.

Ở trận khai mạc, đội chủ nhà An Giang dù thể hình thấp bé hơn đã có cuộc lội ngược dòng giàu cảm xúc trước CLB TP.HCM. Sau khi bị thua sớm ở phút thứ 3 sau quả đá phạt của Trung Thành, An Giang đã lấy lại thế trận và ghi 3 bàn liên tiếp do công Thượng Phúc (33’), Văn Vinh (57') và Tấn Tài (90+1').

Kết quả khai mạc U.15 quốc gia An Giang 3-1 TP.HCM HAGL 0-0 Viettel

Lịch thi đấu U.15 quốc gia ngày 24.8 15 giờ: SLNA - S.Khánh Hòa 17 giờ: CAND - PVF

Quốc Việt