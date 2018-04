Lịch thi đấu ngày 9.4: HAGL - TQN (17 giờ, Thể thao TV trực tiếp), Hà Nội - Đắk Lắk (18 giờ, Bóng đá TV), TT-Huế - Sanna Khánh Hòa (15 giờ 30), TP.HCM - Đồng Tháp (18 giờ).

Kết quả các trận chiều 8.4: Bình Định - Viettel 1-0, Long An - Công an Nhân dân 1-1 (Long An thắng 11/10 bằng đá 11 m), Tây Ninh - Bình Phước 0-1.