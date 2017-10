Hai đội bóng TP.HCM còn bao nhiêu cơ hội trụ hạng?

Vòng đấu thứ 10, cả hai đại diện của bóng đá TP.HCM tại V-League và giải hạng Nhất đều tiếp tục lún sâu ở cuối bảng xếp hạng với chuỗi trận thua nối dài. Mọi nỗ lực cứu vãn vẫn đang được N.Sài Gòn và CLB TP.HCM thực hiện. Nhưng xét về mặt lý thuyết và đối chiếu với mùa giải trước, cơ hội còn lại không nhiều.

N.Sài Gòn đã bị bỏ quá xa

Ngay sau trận thua B.Bình Dương ở vòng 9 V-League 2010, HLV Vũ Quang Bảo đã phát biểu rằng đội không thể cải thiện được khả năng trong thời điểm hiện tại. N.Sài Gòn không được để thua nữa nhằm tránh lặp lại kết quả của TP.HCM mùa trước, đó là dù kiếm được đến 20 điểm ở lượt về nhưng vẫn rớt hạng vì bị bỏ xa sau giai đoạn một. Nhưng trong trận gặp XM.Hải Phòng vừa qua, N.Sài Gòn vẫn bất lực trong việc kiếm được một kết quả hòa.

Nhìn vào bảng xếp hạng V-League 2009, sau vòng đấu thứ 10 CLB TP.HCM dù đứng chót bảng nhưng cũng không có kết quả nghèo nàn như N.Sài Gòn hiện nay. Ở thời điểm sau vòng 10 V-League 2009, CLB TP.HCM xếp hạng 14 với 11 điểm (đồng điểm với M.Nam Định). Lúc đó, đội đầu bảng SHB Đà Nẵng mới chỉ có 20 điểm. Khoảng cách giữa đội đầu bảng và cuối bảng chỉ bằng 3 trận thắng và khoảng cách điểm giữa 14 đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ, chỉ sau một vòng đấu là có thể xáo trộn rất nhiều. Nhưng cuối cùng CLB TP.HCM vẫn rớt hạng vào cuối mùa đồng thời M.Nam Định phải đá play-off (đội xuống hạng Thanh Hóa lúc này đang xếp hạng 11 với 12 điểm).

Sau vòng 10 V-League 2010, N.Sài Gòn đang có tình cảnh tệ hại hơn CLB TP.HCM mùa trước. Họ đang xếp chót bảng với 6 điểm, bị đội xếp thứ 12 là HA.GL bỏ xa đến 4 điểm, bị đội nhất bảng SHB Đà Nẵng bỏ xa tới 15 điểm. Các đội ở nhóm có nguy cơ đi play-off như HA.GL, HP.HN và ĐT.LA cũng đã nới rộng khoảng cách đáng kể với N.Sài Gòn và đây cũng là các đội có nội lực khá chứ không bị đánh giá yếu như N.Sài Gòn. Muốn trụ hạng, giờ đây N.Sài Gòn buộc phải tiệm cận nhóm giữa và như vậy không còn cách nào khác phải giành chiến thắng trong 3 trận còn lại của lượt đi (gặp Khánh Hòa trên sân khách, HN.T&Ttrên sân nhà và ĐT.LA trên sân khách).

CLB TP.HCM ít nguy cơ hơn

So với đội bóng cùng thành phố, CLB TP.HCM ít nguy cơ xuống hạng Nhì hơn. Ở giải hạng Nhất 2009, sau vòng đấu thứ 10, hai đội xếp cuối bảng là Quảng Ngãi và An Giang lần lượt có 5 và 8 điểm, đội đầu bảng V.Ninh Bình lúc này có 21 điểm. Vào cuối mùa giải, An Giang trụ hạng thành công trong khi Quảng Ngãi bị đánh rớt hạng vì bỏ giải. Đội phải xuống hạng còn lại là Sài Gòn United lúc này đang xếp hạng 7 với 14 điểm.

Sau vòng 10 giải hạng Nhất 2010, CLB TP.HCM tạm xếp hạng 11 với 9 điểm. Hai đội cuối bảng là TDC.Bình Dương và HN.Tiền Giang đang có 7 điểm còn đội đầu bảng HN.ACB đã có 22 điểm. Nếu giành thắng lợi ở những vòng tới, CLB TP.HCM có thể rút ngắn được khoảng cách với các đội xếp trên và lọt vào tốp giữa của bảng xếp hạng. Đặc biệt, một yếu tố quan trọng nữa khiến TP.HCM có ít nguy cơ xuống hạng hơn, đó là giải hạng Nhất năm nay chỉ có một đội phải xuống hạng vì Thanh Hóa đã bỏ giải.

HLV Trần Văn Phúc: Rất khó! Cục diện trên bảng xếp hạng chỉ là một yếu tố. Tôi cho rằng lực lượng vẫn là vấn đề quan trọng nhất. N.Sài Gòn chỉ có thể trụ hạng khi có được sự cải tổ lực lượng mạnh mẽ. Hiện ngoại binh đội không bằng các đội khác trong khi nội binh chuyên môn quá yếu. Lãnh đạo N.Sài Gòn cho rằng đội sẽ bổ sung mạnh mẽ ở lượt về. Nhưng làm được điều đó là rất khó. May mắn lắm cũng chỉ cải thiện được một vài vị trí chứ khó lòng nâng cấp được khả năng của toàn đội. Cũng là cách làm bóng đá theo kiểu bỏ ra núi tiền, nhưng tôi đánh giá V.Ninh Bình có khả năng thành công cao hơn bởi dàn cầu thủ mua về có chất lượng. Trong khi đó, Navibank lại mua về dàn cầu thủ chỉ gồm những quân nhân đá bóng. Cầu thủ vào loại có chuyên môn tốt ở N.Sài Gòn như Hoàng Đảm cũng chỉ là trung bình ở Thanh Hóa trước đây. Ban huấn luyện N.Sài Gòn cho rằng đội đang tốt lên và chỉ thua một bàn. Nhưng trong bóng đá, thua 1 bàn cũng như 10 bàn, cũng là không có điểm như nhau. Do đó, tôi đánh giá là N.Sài Gòn rất khó trụ hạng. A.T

