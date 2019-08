Hai nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ sẽ thử việc ở đội U.19 Việt Nam

Ông Lê Liên (ông nội của Chelsea) lần đầu tiên đưa con trai là anh Lê Lâm (sinh năm 1972) và cháu nội về thăm VN từ đầu tháng 8.2019. Đúng thời điểm này, Báo Thanh Niên có bài viết với ý kiến của ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN. Theo đó, FIFA đã quyết định chính thức nâng số lượng đội tuyển nữ tham dự World Cup 2023 lên 32 đội và VN phải biết nắm bắt cơ hội đó bằng cách tìm kiếm, chọn lọc thêm nhân tài là các cầu thủ nữ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài. Nếu là cầu thủ trẻ 16, 17 tuổi thì càng tốt.

Nhận thấy đây là dịp may hiếm có, gia đình Chelsea đã giới thiệu cô cho đội U.19 VN. Ông Lê Liên nói: “Cháu gái tôi năm 6 tuổi đã được cho đi tập bóng đá vì bố cháu cũng từng là cầu thủ nghiệp dư ở CLB Withworth. Bố mẹ cháu đặt tên con là Chelsea vì rất hâm mộ CLB nổi tiếng nước Anh. Bóng đá là niềm say mê bất tận của con bé. Trừ những lúc phải học bài, Chelsea đều lao vào tập luyện vô cùng chăm chỉ. Cháu 18 tuổi rồi đấy, nhưng chưa có bạn trai vì đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bóng đá. Con bé học văn hóa cũng rất giỏi, điểm ở trường luôn cao nhất nhì lớp. Khá nhiều trường đại học muốn cấp học bổng cho Chelsea nhưng cô bé đã chọn Trường đại học Gonjaga với học bổng toàn phần. Nếu Chelsea được VFF đồng ý cho tập thử thì gia đình tôi mừng lắm. Biết đâu cháu sẽ có cơ may đóng góp một phần công sức cho bóng đá VN. Chelsea chơi ở vị trí tiền đạo và cứ ra sân là ghi bàn”.

Trong các clip mà gia đình cung cấp, Chelsea tạo ấn tượng bởi những bước chạy đầy tốc độ, xử lý tình huống khá nhanh nhẹn và khả năng dứt điểm rất tốt, dù chiều cao không vượt trội so với các đồng đội khác (Chelsea cao 1,69 m). Cô hiện khoác áo CLB Spokane Shadow thuộc giải hạng nhì National Premier Soccer League (sau giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Mỹ). Chelsea và CLB của mình từng đoạt chức vô địch giải Crossfire Challenge, Washington State Cup và San Diego Surf Cup. Thông qua bố mình là anh Lê Lâm, Chelsea chia sẻ ngoài khả năng ghi bàn, cô còn có khả năng kiến tạo tình huống. Lần trở về VN với gia đình, một số người thân của ông nội đã dạy cô một vài câu giao tiếp bằng tiếng Việt. “Tôi không rành tiếng Việt nhưng bóng đá có ngôn ngữ riêng, không gì là rào cản nếu thật sự có quyết tâm và đam mê. Tôi thực sự muốn thử sức ở đội U.19 VN. Hãy cho tôi một cơ hội”, Chelsea nói.

Chelsea còn có em gái ruột Lê Kyah (sinh năm 2003), cũng là một tài năng bóng đá nữ tại Mỹ. Tháng 7.2018, Kyah tham gia khóa đào tạo tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Elite và nằm trong top 11/95 cầu thủ xuất sắc nhất. VFF cũng đồng ý thử việc Lê Kyah.

Nếu cả Chelsea và Kyah được HLV Akira tiếp nhận thì gia đình hai cô gái này và VFF sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để nhập tịch cho cô bởi Chelsea chưa có quốc tịch VN.