Hải Phòng ráo riết chuẩn bị cho VCK U.21

Hôm qua tại Hải Phòng, dưới sự chủ trì của ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng, Ban Tổ chức địa phương với đầy đủ các ban ngành, các thành viên có liên quan đã có cuộc làm việc với đại diện Ban Tổ chức giải U.21 Báo Thanh Niên về việc đăng cai tổ chức VCK U.21 lần thứ 17 năm 2013.

Nhiều vấn đề mấu chốt đã được hai bên đặt ra và được giải quyết tích cực trên tinh thần đảm bảo cho tiến độ chuẩn bị cũng như sự thành công của VCK U.21. Về sân bãi, phía Hải Phòng cam kết sẽ cho nâng cấp sân thi đấu chính Lạch Tray, tu sửa khang trang lại các bậc khán đài, lắp thêm bóng điện để đảm bảo ánh sáng, cải tạo hệ thống phòng chức năng, làm thêm phòng VIP, phòng dành cho báo chí. Bên cạnh đó, sân thi đấu 2 trận cùng giờ và sân tập ở huyện Thủy Nguyên và An Dương cũng sẽ được cải tạo hoàn chỉnh.

Về truyền hình, dự kiến Đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) Hải Phòng sẽ trực tiếp 9/15 trận đấu của VCK (mỗi ngày thi đấu 1 trận từ 15 giờ 30, tổng cộng 9 buổi) và sẽ có chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu với sự tham gia của nhiều chuyên gia có uy tín và các nhà báo tên tuổi. Dự kiến sẽ có khoảng 5 - 6 đài như VTV, VTC, HTV, K+, Viettel… sẽ phát sóng trực tiếp các trận U.21.

Về an ninh, Công ty Nam Triệu, đơn vị đang quản lý sân Lạch Tray, cho biết sẽ bố trí lực lượng an ninh bằng và có thể đông hơn so với V-League. Hội CĐV Hải Phòng cũng lên phương án đưa khán giả đến sân đông và cam kết không để xảy ra các hiện tượng thiếu lành mạnh. Về đội bóng, UBND TP giao CLB Xi măng Hải Phòng khẩn trương củng cố đội U.19, tăng cường thêm một số cầu thủ U.21 từ đội V-League và một số vị trí nòng cốt từ các nguồn khác, đảm bảo phải xây dựng được đội đá hay, đá đẹp, phấn đấu vào sâu nhất và làm tiền đề cho việc quy hoạch, đào tạo lại lực lượng trẻ cho những năm sau.

Phó chủ tịch Đan Đức Hiệp khẳng định: “Hải Phòng sẽ làm hết sức mình cho sự thành công của VCK U.21 không chỉ vì Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng mà Hải Phòng đăng cai, mà còn vì tương lai bóng đá của thành phố”.

Quang Tuyến

