Hai tân binh HA.GL vẫn chưa có giấy chuyển nhượng quốc tế

Mô tả Khi Evaldo phải vắng mặt ở vòng 14 do nhận đủ 3 thẻ vàng, HLV Kiatisak vẫn rất an tâm do HA.GL vừa bổ sung Tiago và Mario Mijatovic vào đội hình. Tuy nhiên, vào phút cuối cả hai tân binh trên đều phải ngồi ngoài sân do giấy chuyển nhượng (ITC) vẫn chưa hoàn tất. Cả Tiago và Mario Mijatovic còn vướng mắc một số khâu để hoàn tất ITC mới nên mọi thủ tục đều bị ách lại suốt mấy ngày qua. Trao đổi với lãnh đạo đội bóng, được biết: “Tới tận chiều 1.6, phía câu lạc bộ vẫn chưa thể hoàn tất mọi thứ như dự kiến. Dù sao HA.GL vẫn còn 5 ngày nữa để đẩy nhanh mọi việc trước khi vòng 15 diễn ra. Song chúng tôi cũng không dám chắc mọi thứ hoàn thành ngay trong tuần này”. Trong trường hợp xấu nhất, HLV Kiatisak buộc phải tìm người đá cặp với tiền đạo Evaldo trong trận gặp Hòa Phát HN vào Chủ nhật này. Điều ông thầy người Thái lo lắng nhất chính là việc Tăng Tuấn chưa có được phong độ tốt nhất sau khi dính chấn thương lưng. Cựu danh thủ Thái Lan cũng bố trí Thái Dương, Anh Tuấn đá hộ công ngay phía sau Evaldo nhưng cũng chưa để lại dấu ấn. Theo báo cáo của bác sĩ Đổng Xuân Lâm, chấn thương của hai cầu thủ trụ cột Văn Trương, Việt Cường vẫn tiến triển khá chậm. Hiện cơ hội ra sân của Văn Trương chưa tới 50%. Vì vậy, sẽ rất mạo hiểm nếu tung 2 cầu thủ này ra sân trong trận đấu tới. Trước bối cảnh ấy, HLV Kiatisak hối thúc ban lãnh đạo đội hoàn tất hai thẻ ITC cho Mario và Tiago trước ngày 6.6. Yến Ca