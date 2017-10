Hàn Quốc đưa các ngôi sao hàng đầu sang đấu U.22 Việt Nam

Danh sách đội K League All-Stars - Thủ môn: Jo Hyun Woo, Kim Yong Dae - Hậu vệ: Oh Bum Seok, Hong Chul, Kwak Tae Hui, Gu Ja Ryong, Choi Hyo Jin, Kim Jin Soo, Oh Ban Seok - Tiền vệ: Kim Min Hyuk, Yeom Gi Hoob, Han Sang Hoon, Kim Do Hyuk, Son Joon Ho - Tiền đạo: Lee Geun Ho, Kim Shin Wook, Hwang Il Soo, Yang Dong Hyun - HLV trưởng: Hwang Sun-hong