Hàng trăm Cổ động viên sẽ đến UAE tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trong trận thắng Jordan vừa qua đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà. Dù đã có khoảng 2.000 cổ động viên ở Dubai chủ yếu là những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE hết lòng cổ vũ cho đội tuyển thân yêu, nhưng những người hâm mộ trong nước đang vô cùng phấn khích với những gì mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang thể hiện.

Nhất là cách chơi “đàn áp” đối thủ to cao, khoẻ hơn mình suốt cả nửa sau của trận đấu nên tất cả đang nóng lòng muốn được tận mắt chứng kiến và kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tạo thêm bất ngờ mới bằng việc đánh bại đội tuyển Nhật Bản theo cách như vậy.

Trên tinh thần vô cùng tự hào đó, Vietnam Airlnes cùng Công ty Du lịch Vietravel thống nhất sẽ tổ chức chương trình "Từ Thường Châu tuyết trắng đến UAE đầy nắng" đưa khoảng 300 cổ động viên lên đường sang UAE cổ vũ Đội tuyển Việt Nam trong trận tứ kết Asian Cup vào ngày 24/1 tới .

Để “tiếp lửa” cho những chiến binh Việt Nam sẽ có tour charter từ 2 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM đưa người hâm mộ bay thẳng đến thành phố Dubai cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Giá tour dao động trong khoảng 27, 9 đến 30 triệu đồng. Giá gồm vé máy bay khứ hồi TP HCM - Dubai, vé vào cổng xem trận tứ kết cổ vũ đội tuyển Việt Nam và tham quan một số điểm vui chơi, mua sắm của Dubai.

"Do đối thủ của Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 là Nhật Bản rất mạnh nên đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Vé vào sân sẽ khó mua hơn rất nhiều so với các trận trước và có thể khan vé do nhu cầu không chỉ của cổ động viên Việt Nam mà cả Nhật Bản bay sang cũng rất đông. Ví thế chúng tôi sẽ phải chốt sớm số lượng để liên hệ sớm" đại diện Vietravel chia sẻ.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, cổ động viên Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển tại Asian Cup bằng chuyến bay thẳng đến nơi thi đấu. Tuần trước, 247 cổ động viên may mắn thông qua trò chơi của nhãn hàng cà phê wake up 247 của tập đoàn Masan cùng rất nhiều người hâm mộ khác cũng đã được Vietravel sắp xếp chuyến bay sang Al Ain thuộc Abu Dahbi là nơi diễn ra trận tuyển Việt Nam gặp Yemen ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019.

Không uổng công bay hơn 7 tiếng đồng hồ sang tận mắt xem siêu phẩm sút phạt của Quang Hải ghi bàn vào lưới Yemen, nhiều cổ động viên còn tỏ ra hào hứng khi chứng kiến cách tổ chức rất bài bản và chuyên nghiệp của chủ nhà UAE.

Đặc biệt cuối trận, các nhân viên và tình nguyện viên tại sân vận động Al Ain đã xếp hàng ngay ngắn bên ngoài các cổng sân vỗ tay chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và cảm ơn cổ động viên Việt Nam đã đến UAE mang lại bầu không khí cuồng nhiệt và vô cùng đáng yêu.

