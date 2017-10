Hào hứng và quyết liệt

Đến động viên và cổ vũ các VĐV thi đấu có anh Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chị Đỗ Thị Lan, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn, anh Tăng Bá Lễ, Trưởng phòng TDTT cộng đồng Sở VH-TT-DL TP.HCM, ông Trịnh Phước Hùng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Kiên Long, đơn vị tài trợ chính cùng lãnh đạo các đơn vị tham dự, các nhà tài trợ khác.



Pha tranh chấp quyết liệt giữa đội Báo Thanh Niên và LQ Báo Sinh viên - Báo Tiền Phong - Ảnh: Khả Hòa

Môn bóng đá mini có 11 đội chia làm 3 bảng đã thi đấu gay cấn từ đầu. Tại bảng A, trận đấu quyết định giành suất vào vòng 2 giữa hai đội KS Festival và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên (TĐTTTN) diễn ra rất kịch tính. Hai đội đã đưa tỷ số lên 4-4 khi chỉ còn vài giây nữa là kết thúc trận đấu. Nếu kết quả này được giữ nguyên, đội TĐTTTN sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng khi trọng tài chuẩn bị thổi còi hết giờ thì KS Festival ghi bàn thắng ấn định kết quả 5-4 khiến cả đội TĐTTTN như đổ gục trên sân. Ở bảng này, đội Nhà in Thanh Niên dẫn đầu với 2 thắng (trước KS Festival và Tạp chí Thời Trang Trẻ), 1 hòa (trước TĐTTTN). Tại bảng B, 2 đội Tổng cục An ninh 2 và Tạp chí Thanh Niên quá mạnh so với 2 đội Công ty du lịch Festival và Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam nên dễ dàng giành 2 suất vào vòng 2. Tại bảng C, chỉ có 3 đội. Sau khi cùng thắng Liên quân Báo Sinh Viên - Báo Tiền Phong, trận đấu tranh nhất bảng giữa Báo Thanh Niên và Incomex Sài Gòn diễn ra rất hấp dẫn. Cuối cùng đội Báo Thanh Niên với lối chơi đồng đội nhuần nhuyễn hơn đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để dẫn đầu.

Như vậy ở vòng 2, 6 đội sẽ thi đấu tiếp vào chiều 9.4 để giành quyền vào bán kết gồm nhóm 1: Nhà in Thanh Niên, Tạp chí Thanh Niên, Incomex Sài Gòn. Nhóm 2 có Tổng cục An Ninh 2, Báo Thanh Niên và KS Festival.

T.K