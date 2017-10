Hết đau đầu gối, Công Phượng vẫn né ống kính phóng viên

Nhưng khá may mắn là Phượng không bị chấn thương mà chỉ bị căng cơ và đau nhẹ do cường độ thi đấu khá cao ở cả 3 trận của vòng loại U.23 châu Á. Một thành viên ban huấn luyện cho hay: “Nhìn bề ngoài, mọi người cảm giác Phượng bị chấn thương do đầu gối có vẻ như sưng to. Nhưng thực chất anh được chườm đá cho đỡ đau và nhanh hồi phục”.

Ở ngày tập đầu tiên tại Hà Nội, bước chạy của Phượng khá thoải mái, chứng tỏ đầu gối đã rất êm. Ở buổi tập gym vào sáng 27.7, Phượng rất chăm chỉ nhưng anh né mọi ống kính phóng viên nên để chụp được cảnh Phượng đang gánh tạ thì hơi bị khó. Một nhiếp ảnh gia thể thao cho hay: “Trong số tất cả các cầu thủ của đội U.22 Việt Nam có lẽ chụp được hình ảnh của Phượng là vất vả nhất. Khi đội tập trên sân thì dễ hơn nhiều nhưng lúc tập trong phòng, cứ mỗi khi thấy chúng tôi có ý định chụp mình, Phượng toàn dừng động tác và nhoẻn miệng cười”.

Công Phượng đang lấy lại phong độ đỉnh cao của mình mà bằng chứng là anh đã thi đấu khá hay ở vòng loại U.23 châu Á và khán giả tràn đầy hy vọng Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở trận gặp đội tuyển các ngôi sao K-League vào ngày 29.7 tới và đặc biệt là tại SEA Games 29. Chia sẻ trên trang cá nhân cách đây chưa lâu, Phượng đã tâm sự rất thật rằng, anh cầu được chạm tay vào chức vô địch SEA Games 29 và sẽ tận tâm hết sức mình để biến ước mơ thành hiện thực.

HLV Hữu Thắng luôn bảo vệ Phượng một cách tuyệt đối bởi theo ông, Phượng là chàng trai nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thầy của Phượng nói: “Rất mong người hâm mộ và giới truyền thông hãy nhìn Phượng ở những mặt tích cực. Đừng nhìn một trận đấu nào đó chưa thành công của Phượng mà vội vã đánh giá là Phượng đã hết thời, đã thui chột tài năng.

Những đánh giá đó khiến Phượng bị áp lực và gánh nặng tâm lý đã đeo vào chân Phượng như một hòn đá tảng. Tôi tâm sự với Phượng, cháu không phải bám đuổi suy nghĩ là cứ ra sân là phải đá hay mà cháu hãy đá thoải mái như cháu đã từng. Chú sẽ không bắt cháu đeo đeo băng đội trưởng nữa để cởi bỏ hòn đá tảng cho cháu. Phượng trả lời tôi: Chú ơi, đúng là khi không đeo băng đội trưởng, cháu dường như được trở lại đúng là mình”.

Một số hình ảnh tập gym của đội U.23 Việt Nam ngày 27.7

Nhật Duy