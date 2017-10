HLV Alfred Riedl: 'May mắn đã mỉm cười với Indonesia'

HLV Alfred Riedl của đội tuyển Indonesia đã thừa nhận như thế trong buổi họp báo sau trận đấu. Ông Riedl thẳng thắn: 'Vâng, tôi phải thừa nhận một thực tế là trận đấu này, chỉ có may mắn mới cứu chúng tôi khỏi một trận thua'.

HLV trưởng đội tuyển Indonesia Alfred Riedl - Ảnh: Minh Tú

"Việt Nam (VN) đã làm tôi kinh ngạc bởi các cầu thủ đã tiến bộ rất nhanh. Có lối đá tương đồng nhau nhưng so với Indonesia, đội tuyển VN đã chơi rất hay, rất nhanh, rất tốc độ, tranh chấp quyết liệt mà không hề bị rối đội hình. Tôi muốn nhấn mạnh là cả 11 cầu thủ VN đều chơi rất tuyệt, kể cả thủ môn - người đã để quả bóng chui qua chân.

Còn cầu thủ Indonesia, do vẫn còn dư âm của giải vô địch quốc gia vừa kết thúc nên không đạt được nền tảng thể lực tốt nhất. Các học trò của tôi đã không có sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup, họ chưa hoàn toàn hồi phục ở giải quốc nội. Rất may mắn là hòa. Chúng tôi có một vài thời điểm đã mất thế trận khi không tổ chức được bất kỳ cơ hội nào nhưng ơn trời là VN chỉ ghi được 2 bàn thắng, dù trên thực tế, đối thủ của chúng tôi tạo ra được rất, rất nhiều tình huống.

Đây có lẽ là trận đấu kịch tính nhất mà chính tôi là người trong cuộc. Chỉ khi 94 phút khép lại mới biết kết quả như thế nào. Không ai, kể cả tôi có thể định đoán được điều gì sẽ xảy ra trong suốt trận. Bàn thắng cuối cùng đã được trao cho đội xứng đáng hưởng nó. Chúng tôi đã vô cùng may mắn, cực kỳ may mắn khi gỡ hòa 1-1 rồi 2-2. Bàn thắng đầu tiên của Indonesia giúp chúng tôi tự tin hơn còn bàn thứ 2 rõ ràng là nhờ may mắn. Nhưng đó mới là bóng đá. Và tôi hài lòng với điều đó", HLV Alfred Riedl nói.



HLV Toshiya Miura chỉ hài lòng về… cổ động viên - Ảnh: Khả Hòa

HLV Toshiya Miura cũng dùng từ hài lòng để nói về trận đấu nhưng chỉ là hài lòng về… cổ động viên. Ông Miura từ tốn: “Khán giả đã đến rất đông, cổ vũ rất nhiệt tình và làm cho chúng tôi cảm thấy rất phấn khích. Thật tiếc là vẫn có điều khiến tôi không thể hài lòng. Đó chính là tỷ số. Bạn sẽ rơi vào tâm trạng thế nào nếu chơi hay hơn, quyết tâm hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng lại chỉ ghi được 2 bàn thắng và lần lượt bị gỡ hòa.

Dù thế nào, tôi cũng không phán xét cầu thủ của mình. Họ đã làm tốt hơn suy nghĩ của tôi. Lý do dẫn đến bàn thắng là lỗi cá nhân. Mà đời người, thì không thể tránh được lỗi cá nhân. Vì thế, xin mọi người đừng nên chỉ trích cầu thủ của tôi. Ở hai trận giao hữu trước đây, hàng phòng ngự đã mắc lỗi. Trận này, họ chơi tốt hơn, song có những khoảnh khắc buồn. Buồn thôi, và đành phải chấp nhận chứ không thể, không nên oán trách một ai.

Tôi muốn nhắn nhủ với đội tuyển VN là trận đấu đã kết thúc. Dù kết quả không như ý muốn nhưng nên dẹp nó sang một bên để nghĩ tới hai trận tiếp theo. Phải tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên, tôi chưa bàn với học trò về lối đá khi gặp Lào. Nhưng hãy nhớ rằng, đó sẽ là một trận đấu khó.

Các bạn hỏi tôi, tại sao lại để Công Vinh đá dự bị ư? Ý đồ của tôi là muốn bố trí ở đội hình xuất phát một tiền đạo cao to (Hải Anh) kết hợp với tiền đạo giàu chất kỹ thuật, tốc độ tốt (Văn Quyết). Quyết gần đây đạt phong độ cực tốt nên cậu ta xứng đáng đá ngay từ đầu. Nhưng khi Hải Anh được thay ra, Vinh vào thay và Vinh đã không có gì phải chê trách, thậm chí rất đáng khen ngợi, không chỉ vì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Thành Lương cũng chơi tuyệt vời. Phước Tứ với băng đội trưởng cũng không quá tồi. Tiến Thành cũng vậy.

Cục diện bảng A đã bắt dầu lộ diện. Philippines đã thắng Lào 4-1 còn chúng ta lại hòa Indonesia. Với tư cách là HLV trưởng, bắt buộc tôi phải suy tính về nước cờ sắp tới. Nhưng tôi không quá lạc quan và cũng không quá bi quan về tương lai của VN ở giải đấu này”.

Lan Phương - Quang Huy