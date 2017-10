HLV Calisto: “Quyến, Hoàng là những người tôi đã biết!”

Lý do tại sao ông triệu tập Văn Quyến vào đội tuyển lần này, dù anh ấy thừa nhận là phong độ của mình không thực sự tốt, và bản thân anh ấy nhiều lần ngồi dự bị tại SLNA?

HLV Calisto: Cả anh và tôi đều biết trình độ của Văn Quyến như thế nào. Anh ấy đã từng thi đấu cho đội tuyển Olympic và quốc gia. Quyến từng là chân sút xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam có được trong vòng 10 năm trở lại đây. Chính những HLV từng làm việc với Quyến cũng xác nhận với tôi điều đó. Bản thân tôi cũng đã làm việc với anh ấy (tại Tiger Cup 2002). Văn Quyến còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, nên việc gọi Quyến lên đội tuyển lần này cũng là hợp lý, vì anh ấy hoàn toàn có cơ hội và khả năng thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Việc gọi Văn Quyến có phải liên quan tới chuyện Công Vinh bị chấn thương và có thể không kịp hồi phục để chuẩn bị cho AFF Cup?

HLV Calisto: Công Vinh vẫn nằm trong kế hoạch của tôi. Văn Quyến và Công Vinh là những cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam, nên việc họ có tên trong danh sách đội tuyển là hợp lý.

Nhưng điều đó có vẻ khác lạ với cách tuyển chọn dựa vào phong độ cầu thủ mà ông thường áp dụng khi triệu tập một cầu thủ lên tuyển?

HLV Calisto: Không có gì khác lạ. Việc đánh giá phong độ chỉ dành cho một cầu thủ mới, lạ và tôi cần thời gian để kiểm tra sự thích ứng của anh ấy trong một hệ thống thi đấu mới. Còn với những người khác, phong độ đương nhiên vẫn là yếu tố quyết định, nhưng quan trọng là tôi đã biết họ là ai.

Và vì vậy ông triệu tập Nguyễn Huy Hoàng trở lại, dù anh ấy đã từng từ chối lên tập trung trong lần gọi trước?

HLV Calisto: Tôi đã điện thoại cho Huy Hoàng và hỏi anh ấy còn muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia không. Hoàng nói OK và tôi chẳng có lý do gì để gạch tên anh ấy. Huy Hoàng là một trung vệ giỏi tại V-League. Đội tuyển cần những cầu thủ như vậy. Anh ấy cũng đã giải thích với tôi về lý do từ chối lần tập trung trước, tôi chấp nhận điều đó và chẳng còn gì để nói thêm.

Về trường hợp của Văn Trương thì sao?

HLV Calisto: Văn Trương là hậu vệ trái giỏi, có thể là giỏi nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Anh có thể giới thiệu được ai chơi tốt hơn Trương ở vị trí đó? Các anh đều biết là tôi đã cố gắng tìm kiếm một hậu vệ trái đích thực, nhưng chưa ưng ý ai cả. Vậy thì có gì phải thắc mắc về trường hợp của Văn Trương.

Trong lần tập trung này, ông không gọi bất kỳ một cầu thủ nước ngoài nhập tịch nào. Lý do vì sao thưa ông?

HLV Calisto: Không có lý do gì cả.

Trong trận đấu giao hữu với Olympic Brazil, ông đã triệu tập Phan Văn Santos. Ở trận đấu với Olympiakos, đó là trường hợp của Đinh Hoàng Max. Huỳnh Kesley cũng đã lên tuyển. Tất cả đều thể hiện phong độ, chất lượng thi đấu và ý thức tốt. Vậy tại sao họ không được triệu tập trở lại?

HLV Calisto: Đây không phải là vấn đề của tôi. Đây không phải là vấn đề chuyên môn, mà là vấn đề của Liên đoàn. Các anh nên hỏi Liên đoàn câu hỏi này.

Trọng Đức