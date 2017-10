HLV Calisto: Tôi ra đi không phải vì áp lực, tiền bạc

Sau khi ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) - nói lời cám ơn HLV Calisto vì những đóng góp nhất định của ông cho bóng đá VN, ông thầy người Bồ Đào Nha đã giải thích rất kỹ lý do ông rời khỏi cương vi HLV đội tuyển VN khi hợp đồng với VFF chưa kết thúc.



HLV Calisto khẳng định: "Tôi xin quả quyết rằng, áp lực và tiền hoàn toàn không phải lý do tôi không muốn làm việc tại VN nữa. Sẽ là không bình thường nếu làm một HLV mà không chịu nổi áp lực. Tôi đã là HLV chuyên nghiệp gần 31 năm, do đó, áp lực đã trở thành một phần của cuộc sống. Tôi rất giỏi chiu áp lực vì không chịu đựng được điều đó, sẽ không thể là HLV. Áp lực giúp tôi làm việc tốt hơn".

Tiếp theo đó, ông Calisto đề cập đến áp lực từ giới báo chí, ông chia sẻ: "Một số báo chí cũng nói rằng, tôi đi khỏi VN là vì tiền. Không, nếu vì tiền, tôi đã ra đi từ nhiều năm trước. Tôi đã từng nhận lời mời từ Kuwait, Dubai, ba CLB của Trung Quốc và một trong số các lời mời đó cực kỳ hấp dẫn, hấp dẫn gấp rất nhiều lần mức lương ở đội tuyển VN. Song tôi đều từ chối. Ngay tại VN, cũng có những CLB cũng đưa ra mức lương rất tuyệt nếu tôi làm cho họ. Song tôi cũng đã lắc đầu. Đơn giản vì tôi hạnh phúc khi được làm HLV đội tuyển VN. Tôi cảm thấy hạnh phúc và hào hứng khi làm việc tại VN vì tôi rất yêu đất nước này. Và tôi khẳng định, tôi đã cống hiến 200% sức lực và khả năng của mình".

HLV Calisto tiếp tục bày tỏ: "Tôi đã có ý định ra đi ngay sau khi AFF Cup kết thúc. Tôi đã chia sẻ mong muốn này với các trợ lý của mình. Đúng, tôi không sợ áp lực, tôi cũng không quá quan tâm đến tiền bạc nhưng đã đến lúc tôi không thể ở đây được nữa. Tôi cảm thấy thất vọng và không hạnh phúc nếu còn ở VN. Tôi đã sống ở VN 11 năm và đã gặt hái được rất nhiều thành tích. Nếu chưa có bất kỳ thành tích nào, tôi sẽ sẵn sàng ở lại".



Ông Calisto khẳng định mối quan hệ của ông với VFF vẫn rất tốt - Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Calisto nói tiếp: "Không có gì tồi tệ hơn việc mỗi sáng khi thức dậy, mở báo chí ra xem, đầy rẫy những bài báo phê phán tôi. Họ chỉ trích tôi là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của VN tại AFF Cup. Hãy nên nhớ rằng, bóng đá VN đang đứng đầu của bảng xếp hạng Đông Nam Á - điều chưa từng có trước đây. Mà tôi là người đã đóng góp nhiều vào thành tích đó. Các bạn sẽ hành xử thế nào, trong hoàn cảnh mình không cảm thấy hạnh phúc với công việc mình đang có, và đúng lúc đó lại nhận được lời mời hấp dẫn?".

Phóng viên Thanh Niên Online đã đặt câu hỏi cho ông Trần Quốc Tuấn - Tổng thư ký VFF tại cuộc họp báo: "VFF sẽ triển khai công đoạn quan trọng tiếp theo như thế nào và liệu trong 15 ngày, VFF có tìm được người thay thế HLV Calisto?". Ông Tuấn thể hiện rõ sự lo lắng: "Mấy hôm nay tôi mất ngủ vì quả thực, khối lượng công việc đang vô cùng nặng nề và nhất là việc chọn lựa HLV trưởng đội tuyển VN và đội U.23 VN, dễ thì rất dễ, nhưng khó cũng cực kỳ khó. VFF sẽ phải tìm một người phù hợp với một loạt những mục tiêu lớn trước mắt như vòng loại World Cup 2014, vòng loại Olympic London 2012, SEA Games 26... Chúng tôi cũng đã báo cáo với Bộ VH - TT - DL, Tổng cục TDTT về vấn đề quan trọng này. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng rất sốt ruột và chỉ đạo, đến tháng 6.2011, VFF cần phải hoàn thành bộ khung ban huấn luyện, đặc biệt tìm được HLV trưởng. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng với Hội đồng HLV quốc gia có được kết quả càng sớm càng tốt. VFF cần có thêm thời gian!". L.P

"Asenal là đội bóng nổi tiếng nhưng suốt 5 năm qua, giáo sư Wenger không đưa CLB của mình đạt bất kỳ thành tích nào tại giải quốc nội lẫn quốc tế. Nhưng ông vẫn được tôn trọng vì những đóng góp của mình. Tôi cũng đã có 11 năm làm việc ở VN, 1/3 quãng thời gian 33 năm tôi kết hôn. Song tôi thất vọng vì không được tôn trọng".

"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi chia tay VN, sau 1 tháng về Bồ Đào Nha nghỉ phép. Tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi nào đó. Nhưng mọi thứ không thay đổi. Báo chí vẫn không ủng hộ tôi. Nếu tôi từ chức ngay sau khi AFF Cup kết thúc, có khác nào, tôi thừa nhận mình là kẻ thất bại. Và vô hình chung việc làm đó sẽ tạo nên một tiền lệ xấu tại VN là cứ không thành công ở một giải đấu thì lập tức HLV của đội bóng đó phải từ chức. Tôi không nhiệt huyết làm việc ở đây nữa!".

Trả lời câu hỏi: "Có phải ông từ chức là vì ông cảm thấy VFF không tin tưởng mình?", HLV Calisto lắc đầu: "Đó là thông tin không chính xác. Chúng tôi cũng có bất đồng nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả!".

"Ông có ích kỷ không khi đặt những người bạn của ông tại VFF vào thế khó vì việc tìm HLV trưởng đội tuyển không hề đơn giản?", ông Calisto trả lời:"Tôi sẽ là người ích kỷ nếu vẫn tiếp tục ở đây làm việc mà không còn chút động lực nào. Và tôi sẽ là người ích kỷ nếu tiếp tục ở đây, đợi lúc bị sa thải để nhận 2 tháng lương đền bù từ VFF. Tôi đã chính thức là người tự do".



HLV Calisto chính thức chia tay với tuyển VN - Ảnh: Bạch Dương

"Tôi cảm thấy rất buồn và không hề dễ dàng phải nói lời chia tay. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ của mình vì họ là những người đặc biệt. Cảm ơn những người hâm mộ. Sáng nay, tôi đã nhận được 100 tin nhắn từ khán giả và vô vàn tin nhắn trên Facebook để chia sẻ. Nhưng không có điều gì khiến tôi ở lại VN được nữa".



"Ông có lời khuyên nào dành cho VFF khi tìm người mới?". HLV Calisto đã khiến khán phòng rộ lên tiếng cười bởi câu trả lời: "Đang có nhiều HLV không có việc làm. Vì thế tôi cho rằng, không quá khó để tìm HLV mới. Từ nay đến SEA Games 26 còn gần 8 tháng nữa. Tôi không nghĩ rằng, VFF mất 3 tháng để chọn, công việc đó chỉ khoảng 15 ngày cho đến 3 tuần. Còn lời khuyên nào ư? Tôi không khuyên gì cả vì tôi biết mình có những nguyên tắc của riêng mình... Tôi là HLV tự do và chưa ký kết hợp đồng với bất kỳ CLB nào. Một HLV đạo đức là người phải giải quyết xong toàn bộ hợp đồng của mình trước khi đi đến bến đỗ mới".

Lan Phương