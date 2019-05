HLV Chu Đình Nghiêm: Chủ tịch Đỗ Quang Hiển muốn Hà Nội tiến xa tại AFC Cup

VFF đề nghị VPF điều chỉnh lịch thi đấu theo đề nghị của Becamex Bình Dương Như báo Thanh Niên đã thông tin, hôm qua CLB Becamex Bình Dương (BD) đã có vắn bản gửi VFF, VPF đề nghị lùi lịch thi đấu 2 trận vòng 10 và 11 V-League lại 1 ngày so với lịch cũ vì mật độ thi đấu dày vừa căng sức ở lượt cuối AFC Cup vừa phải thi đấu mặt trận trong nước. Quan trọng là thời gian di chuyển nhiều, các trận lại sát nhau (10 ngày/ 3 trận) nên đội không có đủ thời gian hồi phục để đảm bảo thể lực tốt nhất. Theo phía BD cho biết lịch bay của họ sau khi đá xong trận gặp Ceres Nergos của Philippines tại Bacolod vào tối mai, họ mất gần 15 tiếng đồng hồ để trở về TPHCM do không có đường bay thẳng phải quá cảnh và chờ đơi transit. Vì vậy về đến TP.HCM vào rạng sáng 17.5 rồi phải bay lên Gia Lai thi đấu với chủ nhà ngày 19.5 trên thực tế BD không thể chuẩn bị tốt cho trận đấu Trên tinh thần văn bản của phía BD, chiều qua Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu đã có công vắn số 670 ngày 15/5 gửi VPF đề nghị xem xét, điều chỉnh kế hoạch thi đấu các trận của CLB BD tại vòng 10 và 11 V-League theo công văn đề xuất của đội bóng đất Thủ. Cụ thể là lùi trận HAGL_ BD ngày 19/5 sang 20/5 và lùi trận BD- Than Quảng Ninh ngày 24/5 sang 25/5 để đảm bảo cho BD sau khi trở về từ AFC Cup có sự chuẩn bị trong điều kiện tốt nhất cho mặt trận trong nước. VFF rất mong nhận được sự phối hợp này từ VPF. (T.K)