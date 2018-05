HLV Chu Đình Nghiêm phân trần sau trận HAGL - Hà Nội: 'Tôi đã rất nóng...'

CLB HAGL lại kiểm điểm công tác tổ chức trận đấu Khi bị truất quyền chỉ đạo do có hành vi phản ứng thái quá với trọng tài, HLV Chu Đình Nghiêm được một số thành viên của ban huấn luyện dẫn ra đường hầm sân Pleiku. Đúng lúc đó có một thanh niên đi đến, chạm vào người ông Nghiêm. Tưởng thanh niên này đánh mình nên HLV Chu Đình Nghiêm vì đang cơn nóng giận đã mắng thanh niên này rất dữ dội. Ban tổ chức đã xác minh đó là trọng tài trẻ của Gia Lai Khổng Tam Cường. Cường cho hay, không có ý định hành hung HLV mà muốn ra an ủi. Cường không đeo thẻ của ban tổ chức hay của đội bóng.

Cuối giờ chiều 12.5, CLB HAGL đã có thông cáo báo chí do ông Nguyễn Tấn Anh – trưởng đoàn CLB ký, có nội dung như sau: “Trước mắt, CLB sẽ tiến hành kiểm điểm công tác tổ chức trận đấu trong đó có việc không ngăn chặn kịp thời hành vi quá khích của một số cổ động viên. Về trường hợp để một cổ động viên - không phải là người của Ban tổ chức và cũng không làm công tác đào tạo trẻ của CLB HAGL- tiếp cận HLV Chu Đình Nghiêm trong đường hầm cũng là sơ suất của HAGL. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này”.