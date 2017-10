HLV của V.Ninh Bình xin lỗi người hâm mộ

C45 vào cuộc Chiều nay 11.4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và CLB Ninh Bình đã có buổi làm việc với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ công an để làm rõ vụ việc tiêu cực và bán độ tại CLB này. Có tới 14 cái tên bị liệt vào danh sách tình nghi đã bị triệu tập trong ngày hôm nay, số cầu thủ nội còn lại đã thu dọn hành lý trở về nhà riêng, những ngoại binh của Ninh Bình sau buổi họp với lãnh đạo CLB sáng nay hiện đang ở tại khách sạn Vissai (đại bản doanh của CLB). Theo ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc VPF, CLB Ninh Bình khẳng định có bằng chứng về việc các cầu thủ tham gia bán độ, do đó VFF và VPF đã mời cơ quan công an vào cuộc. Những bằng chứng mà Ninh Bình khẳng định đang có trong tay là rất quan trọng cho công tác điều tra.