HLV dàn xếp xin điểm của Khánh Hòa: 'Có thể lúc đó tôi bông đùa'

HLV Lê Văn Tú nói gì ?

Như Thanh Niên đã đưa tin, hôm qua đoạn băng ghi âm đã bị lộ ra ngoài mà trong đó người đàn ông có giọng nói được cho là HLV Lê Văn Tú đã “đề nghị” đối thủ Đà Nẵng buông trận cuối vòng bảng, giúp Khánh Hòa thắng để đủ điểm lọt vào chơi trận chung kết giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2019.

Đoạn băng dài hơn 2 phút có đoạn: “Em vô địch, anh thứ nhì. Coi như khóa sổ đi. Anh em mình thương nhau chứ để Gia Việt vào chung kết là em có thể bị lỗ đó. Em để anh thắng trận này (là trận vòng bảng) thì vào chung kết, anh sẽ “trả” lại cho em”. Phía bên kia từ chối: “Anh Tú ơi. Gia Việt mới chơi, phong trào đang lên. Giờ em mà buông chỗ anh mà Gia Việt thấy thì rất dở. Em nghĩ anh em mình cứ chơi sòng phẳng. Anh em mình từ trước đến nay chơi vô tư rồi, giờ làm vậy ảnh hưởng đến phong trào. Thôi chơi sòng phẳng đi anh”. Người đàn ông tên Tú nói, đại ý: “Thế thôi, nếu em muốn sòng phẳng thì anh chơi sòng phẳng. Nếu mình có cơ hội thì cương làm gì đưa nhau vào thế khó. Nhưng nếu em thích chơi sòng phẳng thì tùy em. Anh em mình sẽ chơi sòng phẳng”.

Sáng 25.7, chúng tôi gọi điện cho HLV Lê Văn Tú để xác minh lại sự việc. Ông Tú cho hay ông không nhớ chính xác mình đã nói gì với HLV Mai Văn Đức của đội bóng đá bãi biển Đà Nẵng. Ông Tú nói: “Tôi chưa đọc báo, mà thấy người nói có báo viết tôi phản kèo. Tôi nói thật là tôi không nhớ mình nói những gì đâu. Mà cũng không có. Phút nói vui thôi. HLV Đức có phải con nít đâu mà tôi nói gì Đức phải nghe theo. Anh em tôi biết nhau lâu rồi. Có thể lúc đó tôi bông đùa thôi. Đội Khánh Hòa đang là đương kim vô địch, sao tôi phải sợ sệt như thế. Mà tôi có nợ Đà Nẵng cái gì đâu mà tôi phải trả. Tôi không nợ Đà Nẵng trận nào cả nên nói tôi phản kèo là không đúng. Ở trận chung kết, Đà Nẵng dẫn trước Khánh Hòa mà vẫn bị thua penalty. Chúng tôi đã thi đấu rất sòng phẳng trong trận chung kết”.

Sai đến đâu xử lý đến đó

Bà Hoàng Thị Huyền Nga, Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết sáng 25.7, trung tâm đã yêu cầu HLV Lê Văn Tú lên làm việc và ông Tú cũng đã thừa nhận có sự việc xảy ra như trong băng ghi âm. Về mặt luật pháp, ông Tú như vậy là sai vì đã có ý định dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, theo bà Huyền Nga: “Trên thực tế, vào trận đấu thì Khánh Hòa đá rất thật, rất quyết liệt, không buông cho đội Đà Nẵng. Không ai cho ai. Tôi cũng đến xem trực tiếp trận chung kết. Về việc anh Tú sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Trung tâm không bao che cho cán bộ của mình”.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá bãi biển 2019, nói: “Sự cố vừa được báo chí phanh phui liên quan đến giải bóng đá bãi biển ít nhiều đã để lại tiếng xấu cho giải. Nếu như băng ghi âm được xác định rõ nhân vật đi xin điểm là HLV Lê Văn Tú, cho dù trận chung kết có diễn ra thật thế nào đi chăng nữa, hành động trước đó của ông Tú cũng đáng phê phán. VFF sẽ yêu cầu HLV Lê Văn Tú phải làm giải trình và sớm báo cáo VFF. Sau đó căn cứ trên những quy định hiện có, sai đến đâu VFF sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đến đó”.

Liên quan đến chuyện đội Đà Nẵng bỏ không nhận giải, lãnh đạo VFF nói: “Hành động này là không thể chấp nhận. Không thể nói rằng do buồn, do thất vọng, do ức chế trọng tài hay bực bội đối thủ mà lại tự ý bỏ không lên nhận giải. Lãnh đạo đội và HLV phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên và cả đội cũng phải chịu hình thức xử lý theo quy định kỷ luật của VFF”.