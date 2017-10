HLV Đặng Trần Chỉnh được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật CLB B.Bình Dương

(TNO) Lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã chính thức bổ nhiệm ông Đặng Trần Chỉnh giữ chức giám đốc kỹ thuật CLB thay cho ông Mai Đức Chung.

Về nhân sự ban huấn luyện B.Bình Dương, ông Nguyễn Thanh Sơn (giữa) vẫn giữ vai trò HLV trưởng, còn ông Đặng Trần Chỉnh (phải) sẽ làm giám đốc kỹ thuật - Ảnh: Khả Hòa

Sáng ngày 26.10, B.Bình Dương đã có buổi tập chính thức đầu tiên sau thời gian nghỉ cuối mùa bóng. Nhà vô địch V-League sẽ khởi động mùa giải mới bằng giải tập huấn BTV Cup 2015 và thử lửa lứa cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ tuyến hai. Thêm một chi tiết đáng lưu ý nữa là tất cả tuyển thủ quốc gia như Công Vinh, Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành sẽ được đặc cách tập trung muộn và miễn thi đấu ở BTV Cup lần này.



Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá B.Bình Dương khẳng định: “Mục tiêu chính của chúng tôi ở mùa bóng 2016 vẫn là bảo vệ chức thành công chức vô địch V-League và vô địch Cúp Quốc gia. Về nhân sự ban huấn luyện, ông Nguyễn Thanh Sơn vẫn giữ vai trò HLV trưởng cùng các trợ lý Trần Minh Quang, Nguyễn Quốc Hùng.



Vì ông Mai Đức Chung đã xin rút lui nên chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm ông Đặng Trần Chỉnh đảm nhiệm chức danh giám đốc kỹ thuật. Từ trước đến nay, ông Chỉnh vẫn là người của Bình Dương và toàn bộ lứa cầu thủ U.19 Bình Dương mà chúng tôi đang có, đều là sản phẩm đào tạo dưới bàn tay ông Đặng Trần Chỉnh. Lãnh đạo CLB rất tin tưởng vào năng lực của ông”.



Trong số 11 cầu thủ trẻ Bình Dương mà ông Đặng Trần Chỉnh huấn luyện từ hồi còn non nớt, đáng lưu ý nhất là 6 cầu thủ đang khoác áo đội U.19 quốc gia như thủ môn Phan Tuấn Vũ, trung vệ Trương Dũ Đạt, tiền vệ trung tâm Nguyễn Trọng Huy, tiền vệ Tống Anh Tỷ, Trần Duy Khánh, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.



Trở lại với vấn đề quan trọng khác liên quan đến nhân sự công ty cổ phần bóng đá B.Bình Dương, trong cuộc họp sáng 26.10, tổng giám đốc Cao Văn Chóng đã thông báo, ông Nguyễn Thế Huân sẽ thay ông Nguyễn Minh Sơn giữ chức chủ tịch HĐQT.



Ông Chóng nói: “Ông Nguyễn Thế Huân là cán bộ có năng lực, dù tuổi đời còn trẻ (sinh năm 1988) nhưng đã 5 năm làm phó Tổng giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Minh Sơn tuy không giữ chức chủ tịch HĐQT nhưng vẫn giữ vai trò cố vấn cho HĐQT.



Với hơn 10 năm gắn bó cùng bóng đá Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn đã góp công lớn xây dựng B.Bình Dương trở thành CLB giàu thành tích nhất Việt Nam với 4 chức vô địch V- League và 1 chức vô địch Cúp Quốc gia cùng hàng loạt danh hiệu khác”.



Được biết lý do chính của việc chuyển giao vai trò chủ tịch HĐQT này, một phần do B.Bình Dương muốn trẻ hóa cán bộ, một phần do ông Nguyễn Minh Sơn cần thời gian để điều trị bệnh. Ông Trần Văn Đường vẫn giữ chức chủ tịch CLB.

