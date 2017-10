HLV Đinh Văn Dũng: Người đi vào lịch sử các giải U Việt Nam

Người đàn ông 58 tuổi này thể hiện rõ sự vui sướng như đứa trẻ trên khuôn mặt đầy phong trần hệt như 10 năm trước khi ông cùng đội tuyển chọn U.21 giành chiến thắng ngay lần đầu tổ chức giải quốc tế.

Đinh Văn Dũng có thể tự hào vì giờ đây ông chính là người đi vào lịch sử các giải U với tư cách nhà vô địch quốc tế của 2 giải U.21 lẫn U.19 được tổ chức lần đầu tiên. 10 năm trước vào tháng 11 năm 2007 khi giải U.21 quốc tế lần đầu tổ chức tại Nha Trang, trong vai trò HLV trưởng (dù khi đó đội Sông Lam Nghệ An do ông dẫn dắt chỉ về nhì sau Khánh Hòa do HLV Hoàng Anh Tuấn bận việc không tham gia), nhưng dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển chọn U.21 Việt Nam đã thắng cả Singapore, Myanmar và Thái Lan để lên ngôi vô địch.

10 năm sau trong tư cách là lãnh đội đội tuyển chọn U.19 Việt Nam, ông Dũng lại cùng các đàn em Vũ Hồng Việt, Nguyễn Hữu Đang, Châu Trí Cường... thắng oanh liệt Gwangju (Hàn Quốc) trong trận chung kết để một lần nữa hưởng trọn niềm vui của giải U.19 quốc tế lần đầu tại Nha Trang



Có thể nói Đinh Văn Dũng vốn đã có duyên với các giải U.21 quốc tế do Báo Thanh Niên, Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức trong 10 năm qua khi từng giành 3 ngôi vô địch, 1 lần hạng nhì và 2 lần hạng ba khi tham gia dẫn dắt các đội tuyển chọn, khi thì vai trò HLV trưởng khi là trợ lý HLV, thì giờ đây ông được ghi nhớ như người có duyên với đất Khánh Hòa khi 2 ngôi vô địch lần đầu của U.21 và U.19 đều có tên ông.

Đinh Văn Dũng là người rất nhiệt huyết, tận tâm, có trách nhiệm cao với công việc. Khi ông được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cử ra Quy Nhơn theo dõi vòng chung kết giải U.19 quốc gia hồi tháng 3, sau đó được đề nghị tham gia làm lãnh đội đội tuyển chọn U.19 Việt Nam (một vai trò gần như trưởng đoàn nhưng thầm lặng hơn), ông Dũng luôn chăm chú ghi chép, đánh giá chính xác từng cầu thủ một, lên danh sách bộ khung từng vị trí cho HLV trưởng Vũ Hồng Việt chọn, rồi vui vẻ nhận lời và không nề hà khó khăn đi tiếp vào Nha Trang theo suốt đội hơn 3 tuần liền.

Trong những ngày ở thành phố biển, ông không làm công tác chuyên môn can dự vào sắp xếp đội hình, chỉ đạo chiến thuật cho đội bóng qua từng trận mà làm công việc như một người quản lý, điều hành, lo chu toàn cho đội bóng từ xa. Đặc biệt ông làm công tác tư tưởng cho đội bóng rất tốt, quán triệt từng thành viên trong đội nhiệm vụ, mục tiêu, nề nếp sinh hoạt nên tạo cho các em động lực thi đấu rất mạnh mẽ. HLV Vũ Hồng Việt nhận xét: “Trong cuộc họp đội trước mỗi trận, thầy Dũng vào động viên rất chân tình, đưa ra các nhận xét rất tâm lý và luôn có những phát biều hùng hồn khích lệ tinh thần toàn đội. Nhờ vậy, các cầu thủ như được thổi lửa tiếp thêm niềm tin và động lực thi đấu mạnh mẽ".

Khi đội thi đấu ông ngồi trên khán đài lặng lẽ quan sát, ghi chép tỉ mỉ, không chỉ bổ sung những ý kiến cho BHL đội tuyển chọn mà còn cho nhiệm vụ chuẩn bị cho đội tuyển U.19 Việt Nam chính thức thành lập vào tháng 7 để thi đấu giải U.19 Đông Nam Á vào tháng 9 tại Myanmar và vòng loại châu Á vào tháng 11.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Giao những công việc liên quan đến đội bóng cho anh Dũng rất yên tâm vì anh tỉ mỉ, chu toàn...”. Cũng chính vì thái độ đó của anh Dũng mà HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sau chuyến tập huấn tại Đức về, ông sẽ đề nghị VFF bổ sung anh vào danh sách các trợ lý HLV đội tuyển U.20 Việt Nam dự vòng chung kết World Cup 2017 tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới.

Công việc đeo bám suốt ngày của người đàn ông gốc Thanh Hóa vào lập nghiệp tại Nghệ An này. Nhưng để toàn tâm toàn ý cho công việc, anh Dũng đã có một hậu phương vững chắc, đó là người vợ - chị Hồ Thị Hương Huệ - luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt cho chồng. Nhờ vậy mà Đinh Văn Dũng mới có cơ hội phát huy hết năng lực và cái duyên của mình với các giải trẻ trong thời gian qua.

Quang Tuyến