HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt đội tuyển chọn U.21 Việt Nam

Cái tên Dương Hồng Sơn không xa lạ gì với giới hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh từng là thủ môn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam do HLV Calisto dẫn dắt đoạt chức vô địch AFF Cup 2008 và đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này cùng phần thưởng quả bóng vàng Việt Nam năm 2008. Sau khi giải nghệ, Dương Hồng Sơn được CLB Hà Nội bồi dưỡng và cho theo học các lớp HLV và lần lượt làm trợ lý HLV phụ trách thủ môn của CLB trước khi được giao dẫn dắt đội U.21 Hà Nội.

Với tinh cách điềm đạm, phong thái chỉ đạo trên sân sôi nổi, quyết liệt và rất chịu khó học hỏi, Dương Hồng Sơn đã từng bước trưởng thành. Trước khi đưa U.21 Hà Nội lên ngôi vô địch, Dương Hồng Sơn đã cùng tập thể trẻ trung này lọt vào trận chung kết giải hạng nhì và chỉ để thua Bà Rịa Vũng Tàu. Anh cũng là HLV thứ 3 đưa Hà Nội lần thứ 5 lên ngôi vô địch U.21 sau các HLV Nguyễn Đức Thắng và Phạm Minh Đức.

Tối qua khi BTC thông báo quyết định chọn Dương Hồng Sơn để trao cho anh vinh dự dẫn dắt đội tuyển U.21 Việt Nam, bầu Hiển cho biết “ VFF và BTC chọn Dương Hồng Sơn là rất đúng. Không phải vì đội Hà Nội vô địch nhưng Sơn là mẫu HLV cần cù, chịu khó, đọc trận đấu tốt và đặt Sơn vào thử thách này sẽ rất tốt cho bóng đá Việt Nam khi có thêm 1 HLV trẻ nữa khẳng định được khả năng và đóng góp tốt cho sự phát triển của bóng đá nước nhà”.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến giao nhiệm vụ động viên HLV Dương Hồng Sơn Khả Hòa

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tin tưởng Dương Hồng Sơn sẽ dẫn dắt tốt đội U 21 tuyển chọn Khả Hòa

Dương Hồng Sơn và tập thể đội Hà Nội trong niềm vui chiến thắng Khả Hòa

2 HLV nhiều kinh nghiệm Hoàng Văn Phúc (trái) và Đinh Văn Dũng Khả Hòa

Còn Dương Hồng Sơn cho biết “Tôi rất vui khi được VFF và BTC giải tin tưởng, giao trách nhiệm. Tôi rất háo hức với việc lần đầu tiên được nắm đội tuyển chọn U.21 Việt Nam. Tôi đã được nhà báo Nguyễn Công Khế, chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên , Trưởng BTC giải và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh gặp gỡ động viên và khích lệ tinh thần cũng như trao nhiệm vụ lớn lao này. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng đội tuyển chọn U.21 Việt Nam chơi thật tốt, cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho người hâm mộ tại giải U.21 quốc tế trước 3 đối thủ nước ngoài mạnh”

Để hỗ trợ cho HLV Dương Hồng Sơn, VFF và BTC giải đồng ý cho anh chọn ê kíp BHL của Hà Nội làm trợ lý, đồng thời mời 2 cố vấn chuyên môn giữ vai trò trưởng và phó đoàn giúp tân HLV trưởng đội tuyển chọn U.21 Việt Nam có thêm đôi cánh sức mạnh. Đó là cựu HLV trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc, từng dẫn dắt đội V-League Quảng Nam lên ngôi vô địch V-League 2017 và HLV Đinh Văn Dũng từng là trợ lý HLV đội tuyển U.19 Việt Nam tại vòng chung kết U.19 châu Á 2016 cùng đội giành quyền tham dự FIFA World Cup U.20. Ông Dũng có kinh nghiệm làm U.21 nhiều năm và từng 3 lần vô địch U.21 quốc tế cùng với đội tuyển chọn U.21 Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy động viên các cầu thủ Hà Nội sẽ lên tuyển U.21 Khả Hòa

Lâm Thuận, cầu thủ duy nhất của Phố Hiến lên tuyển U.21

Trong danh sách 24 cầu thủ đội tuyển chọn có 10 cầu thủ Hà Nội, 7 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 4 của Đồng Tháp, 2 của Viettel và 1 của Phố Hiến. Lý do chỉ gọi 1 cầu thủ Phố Hiến là Lâm Thuận vì dù là đội á quân U.21 nhưng do chuẩn bị trận đấu play-off với đội thứ 13 V-League là Thanh Hóa hoặc Sanna Khánh Hòa BVN vào ngày 29.10 tới tại Vinh nên Phố Hiến xin giữ lại đội hình tốt nhất tập trung cho trận quyết định này. Thế nên chỉ có Lâm Thuận là cầu thủ từng do lò PVF đào tạo khoác áo Bình Phước mùa rồi tăng cường cho U.21 Phố Hiến được VFF chọn.

Những cầu thủ chơi hay nhất VCK U.21 của CLB Hà Nội cũng đã xuất hiện đầy đủ trong danh sách đội tuyển chọn U.21 Việt Nam như cầu thủ xuất sắc nhất giải Trần Văn Đạt, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Nguyễn Vũ Tín, cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết Mạch Ngọc Hà, tiền vệ từng tham gia đội tuyển U.19 và U.20 Việt Nam tại FIFA World Cup Hồ Minh Dĩ, trung vệ đội trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam từng dự VCK U.19 châu Á tại Indonesia Đặng Văn Tới, đội trưởng U.21 có tên trong đội V-League Hà Nội Phùng Viết Trường, các cầu thủ đã thi đấu V-League trong màu áo CLB Sài Gòn Trần Văn Bửu, Lê Thanh Phong, tiền vệ đánh chặn nổi bật Thái Khắc Huy Hoàng..Duy nhất chỉ có thủ môn xuất sắc Quan Văn Chuẩn vắng mặt vì anh được gọi vào tuyển U.19 Việt Nam dự vòng loại U.19 châu Á.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù chỉ về thứ 3 tại giải U.21 nhưng chất lượng đội hình rất tốt từng góp phần cùng đội vô địch giải hạng nhất cũng đóng góp cho đội tuyển chọn 7 cầu thủ gồm 2 cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển U.22 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Tuấn Hải, tiền đạo từng được gọi lên tuyển U.23 Việt Nam Trần Đức Nam, tiền vệ từng ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc tại VCK U.19 châu Á Lê Xuân Tú, tiền vệ công thủ toàn diện Trần Văn Công, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân, thủ môn Dương Tùng Lâm.

Đội giành hạng ba khác là Đồng Tháp cũng có 4 cái tên nổi bật là tiền vệ Trần Công Minh, từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.19 quốc gia tại Huế năm rồi, tiền vệ Cao Tấn Hoài, trung vệ Nguyễn Hoàng Duy và thủ môn Nguyễn Nhật Trường đều từng tham gia đội tuyển U.19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Riêng 2 cái tên của Viettel chính là vua phá lưới U.21 Trần Danh Trung. Anh cũng là cầu thủ từng được gọi vào tuyển U.23 Việt Nam và trung vệ Nguyễn Thanh Bình từng khoác áo đội tuyển U.16 Việt Nam dưới thời HLV Đinh Thế Nam.

Nguyễn Vũ Tín

Đặng Văn Tới Phạm Tuấn Hải

Hồ Minh Dĩ Trần Văn Đạt

Bùi Hoàng Việt Anh (20) đánh đầu giải vây Trần Công Minh Trần Danh Trung

Lê Xuân Tú

Cao Tấn Hoài nhận giải cầu thủ xuất sắc trận

Trần Văn Công

Đội tuyển chọn U.21 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày hôm nay 21.10 tại Pleiku và được sự hỗ trợ của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nên đội sẽ ăn ở tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai và tập luyện tại sân Hàm Rồng trong 4 ngày. BTC cũng đã sắp xếp cho đội sẽ thi đấu giao hữu 1 trận trên sân Pleiku vào chiều 24.10 với đội Phố Hiến cũng đang tập luyện tại đây chuẩn bi cho trận play-off.

Ngày 25.10 toàn đội di chuyền xuống TP Đà Nẵng và sẽ trú ngụ tại khách sạn 5 sao Golden Bay gần cầu Thuận Phước và sẽ tập luyện tại sân Hòa Xuân và sân Quân khu 5 chuẩn bị cho giải U.21 quốc tế diễn ra từ 30.10 đến 5.11 với 3 đội nước ngoài là FK Sarajevo (Bosnia& Herzegovina), Sinh viên Nhật Bản và Đại học Hanyang của Hàn Quốc do đích thân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo giới thiệu.

Các cổ động viên sát cánh cùng đội tuyển chọn U.21 Việt Nam có mặt trên sân Pleiku trong trận chung kết Khả Hòa

DANH SÁCH ĐỘI U. 21 TUYỂN CHỌN VIỆT NAM

STT Họ và Tên Nămsinh Chức vụ/ Vị trí Đơn vị Số áo 1 Hoàng Văn Phúc 1963 Trưởng đoàn Hà Nội 2 Đinh Văn Dũng 1959 Phó đoàn SLNA 3 Dương Hồng Sơn 1982 HLV. Trưởng Hà Nội 4 Nguyễn Sỹ Hải 1982 Trợ lý HLV Hà Nội 5 Lê Quang Kiên 1985 Trợ lý HLV Hà Nội 6 Nguyễn Văn Khánh 1979 Bác sĩ Hà Nội 7 Nguyễn Nhật Trường 1999 Thủ môn Đồng Tháp 29 8 Dương Tùng Lâm 1999 Thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 24 9 Nguyễn Ngọc Bin 2001 Thủ môn Hà Nội 31 10 Phùng Viết Trường 1998 Hậu vệ phải Hà Nội 2 11 Lê Văn Xuân 1999 Hậu vệ trái Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 19 12 Nguyễn Vũ Tín 1998 Hậu vệ trái Hà Nội 4 13 Lê Thanh Phong 1998 Hậu vệ phải Hà Nội 14 14 Đặng Văn Tới 1999 Trung vệ Hà Nội 5 15 Bùi Hoàng Việt Anh 1999 Trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 20 16 Nguyễn Thanh Bình 1999 Trung vệ Viettel 22 17 Nguyễn Hoàng Duy 1999 Trung vệ Đồng Tháp 6 18 Trần Văn Công 1999 Tiền vệ TT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 37 19 Trần Văn Bửu 1999 Tiền vệ TT Hà Nội 11 20 Cao Tấn Hoài 1999 Tiển vê TT Đồng Tháp 7 21 Thái Khắc Huy Hoàng 1999 Tiển vê TT Hà Nội 16 22 Hồ Minh Dĩ 1998 Tiền vệ Trái Hà Nội 98 23 Trần Công Minh 1999 Tiền vệ phải Đồng Tháp 8 24 Lâm Thuận 1998 Tiền vệ phải Phố Hiến 24 25 Mạch Ngọc Hà 2000 Tiền vệ phải Hà Nội 17 26 Lê Xuân Tú 1999 Tiền vệ trái Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 36 27 Trần Danh Trung 1999 Tiền đạo Viettel 9 28 Trần Đức Nam 1998 Tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 15 29 Trần Văn Đạt 2000 Tiền đạo Hà Nội 65 30 Phạm Tuấn Hải 1998 Tiền đạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 10

Trần Văn Đạt nhận giải xuất sắc từ tay TTK Lê Hoài Anh và ông Nguyễn Minh Cảnh

Lịch thi đấu giải U.21 quốc tế (Từ 30/10 - 05/11/2019 tại SVĐ Hoà Xuân - TP. Đà Nẵng)