HLV Goetz chính thức dẫn dắt tuyển VN

Messi cũng đâu cao hơn cầu thủ VN!

"Ông chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia mà mới chỉ là cấp các CLB. Vậy việc dẫn dắt một đội tuyển có khác nhiều so với CLB hay không?". Câu hỏi đầu tiên này của phóng viên Thanh Niên đã được giải đáp: “Cũng có nhiều điểm khác biệt. Làm HLV của một CLB, thời gian có vẻ... nhàn hơn vì mỗi tuần, chỉ cần gặp CLB một lần. Còn HLV đội tuyển, tôi sẽ phải chịu khó quan sát hơn, đi lại nhiều hơn, lao tâm khổ tứ hơn và chắc chắn sẽ vất vả hơn. Nhưng bất cứ trận nào của tuyển Việt Nam hay tuyển Olympic, tôi đều có khát vọng chiến thắng!”.



HLV Goetz cùng HLV Phan Thanh Hùng (bìa trái) và Mai Đức Chung trong buổi ra mắt vào chiều qua - Ảnh: Ngô Nguyễn

Thanh Niên tiếp tục đặt câu hỏi: "Thể hình cầu thủ VN rất khác với cầu thủ châu Âu. Liệu ông có đưa ra một phương án huấn luyện phù hợp?", và HLV Goetz đã có sự so sánh cầu thủ VN với... Lionel Messi: “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại đâu có sở hữu một thân hình cao lớn, thậm chí được coi là bé nhỏ. Anh ta không khác nhiều so với cầu thủ VN về tầm vóc. Vì thế, tôi không bận tâm đến hình dáng cầu thủ, bởi không như bóng rổ hay bóng chuyền, bóng đá không đòi hỏi phải có tầm vóc cao to. Cái tôi cần là tính kỷ luật, thể lực và sức mạnh tập thể. Tôi sẽ cố gắng kết hợp hài hòa triết lý bóng đá này của mình với những điểm mạnh của cầu thủ VN".

Không có thời gian giải trí

Trên trang nhật ký cá nhân Facebook của mình, ông Goetz đã tiết lộ khá nhiều về sở thích như đọc sách, chơi golf, thích những món ăn ngon, nhưng hôm qua, khi được hỏi về những điều mình thích nhất ngoài bóng đá, ông Goetz đã rất biết cách lấy lòng đối tác VFF: "Tôi sang VN để lao động nên sẽ không có đủ thời gian rảnh rỗi để giải trí, để thỏa mãn những thú tiêu khiển cá nhân dù là lành mạnh của mình. Tôi sẽ tập trung tối đa vào bóng đá và sẽ có nhiệm vụ chinh phục những mục tiêu còn nằm xa tầm với của bóng đá VN”.

Ông nói thêm: "Một năm rưỡi nay, tôi không làm bóng đá, nhưng tôi có đủ bề dày về bóng đá đỉnh cao cũng như bóng đá trẻ. Tôi từng tham gia vạch chiến lược phát triển lứa tuổi U.10 - U.14, phát triển bóng đá trẻ từng khu vực trên toàn nước Đức. Vì thế, tôi sẽ không chỉ mang đến chiến thắng cho các đội tuyển mà tôi còn chú trọng đến đào tạo trẻ".

Ông cũng bày tỏ cái nhìn đầu tiên vừa thiện cảm, vừa... khó hiểu về V-League: “Tôi ngồi trên khán đài sân Hà Nội và thật ngạc nhiên khi thấy đội mạnh hơn đã thua! Trận đấu này mang tính đặc thù của bóng đá VN, của nền bóng đá mà tôi đã kịp tìm hiểu trước khi đến đây. Cầu thủ VN có kỹ thuật khéo, tốc độ, nhanh nhẹn, rất giỏi trong tranh chấp tay đôi. Song, sẽ là hơi sớm để nhận định chính xác về bóng đá VN qua 1 trận. Tôi phải đợi 2 trận nữa".

Hy vọng sẽ không bị chỉ trích

Giới báo chí rất quan tâm đến chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games 26 của đội tuyển Olympic, nhưng câu trả lời của ông Goetz lại rất thận trọng: "Tôi xin từ chối nói kỹ về những điều khoản trong bản hợp đồng. Nhưng phương châm của tôi là cố gắng chiến thắng mọi trận đấu". Trước câu hỏi khác của Thanh Niên, ông Goetz trả lời: "Tôi thực sự là mẫu người chịu đựng được sức ép. Tuy vậy, tôi hy vọng sẽ không phải nhận sự chỉ trích nào vì tôi sẽ dành trọn vẹn kinh nghiệm của 30 năm làm bóng đá chuyên nghiệp cho bóng đá VN".

Ông từ chối nhận xét về HLV Calisto mà chỉ nói vui:“Chắc người tiền nhiệm cũng cá tính như tôi”. Rồi HLV 49 tuổi này đề cập ngay đến chuyện khác “Nắm đội tuyển Olympic vẫn là HLV Phan Thanh Hùng, còn tôi sẽ chính thức vào cuộc ở trận đấu của đội tuyển quốc gia gặp Macau tại vòng loại World Cup 2014".

Ngoài khoản tiền mặt được chuyển khoản hằng tháng là 22.000 USD, ông Goetz sẽ được VFF hỗ trợ trả thuế thu nhập cá nhân, trả tiền nhà cho ông và gia đình cùng các khoản phụ phí khác hơn 12.000 USD. Ông sẽ ở tại khu chung cư cao cấp Pacific - nơi HLV Calisto từng sống trước đây.

Lan Phương