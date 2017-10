HLV Guillaume tìm sự cân bằng cho Công Phượng và đồng đội

HAGL thắng XSKT.Cần Thơ 3-2 So với trận ra quân, HLV Graechen Guillaume đã thay đến 10/11 vị trí xuất phát, chỉ giữ lại Hoàng Thiên và cất toàn bộ các cầu thủ U.19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... trên băng ghế dự bị. HAGL bị thủng lưới từ ngay ở phút thứ 5 sau pha "chích" bóng của Oliveira, nhưng tìm được bàn gỡ 5 phút sau từ quả 11m của Julio do Văn Toàn kiếm được. Đầu hiệp 2, HLV Graechen Guillaume tung Tuấn Anh, Văn Sơn vào thay cho Thanh Hậu và Văn Long và tiếp theo là Công Phượng, Hồng Duy. Từ lúc này HAGL dồn cao đội hình trong khi XSKT.Cần Thơ chơi phản công với khả năng làm bóng rất tốt của cầu thủ Oliveira. Phút 55 HAGL có bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau tình huống Hoàng Thiên bứt phá vượt qua hậu vệ và thủ môn Thế Anh để ghi bàn . Phút 67 XSKT.Cần Thơ có bàn gỡ do công Nguyễn Văn Mạnh. Đến phút 83, họ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 sau pha xoay người dứt điểm của Obama.