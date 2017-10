HLV Hoàng Anh Tuấn 'giải mã' U.20 New Zealand

HLV trưởng đội tuyển VN Nguyễn Hữu Thắng: Tôi đặt niềm tin lớn vào U.20 VN Đội U.20 VN có một ưu điểm vượt trội là tính tổ chức, kỷ luật chiến thuật rất tốt. Bài toán còn lại nằm ở yếu tố tinh thần mà anh Hoàng Anh Tuấn luôn là người thầy rất giỏi về các biện pháp truyền lửa, kích thích ý chí chiến đấu ở học trò. Tôi có niềm tin và tình yêu lớn dành cho U.20 VN và hy vọng họ sẽ vượt qua New Zealand. HLV đội tuyển chọn U.19 VN Vũ Hồng Việt: U.20 VN sẽ làm nên chuyện Nhờ một quy trình tập luyện khoa học, kỹ càng cộng với sự trợ giúp đắc lực của các chuyên gia thể lực, hồi phục người Đức, đội U.20 VN đã tích lũy được một nền tảng thể lực rất tốt. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên VN được dự World Cup nên tinh thần, khát khao cống hiến của cầu thủ sẽ rất lớn. Chắc chắn U.20 VN sẽ đủ sức đối đầu không thua kém và thắng được U.20 New Zealand, làm nên chuyện tại World Cup U.20 lần này. HLV đội Hà Nội Chu Đình Nghiêm: Sẽ có điểm trước Honduras và New Zealand Người hâm mộ VN đang theo dõi sát từng bước đi của U.20 VN tại World Cup U.20 và nhận thấy quá trình chuẩn bị càng lúc càng tự tin, hứa hẹn U.20 VN sẽ chơi hiệu quả và cống hiến hết mình. U.20 New Zealand và Honduras theo tôi đáng ngại nhưng không đáng sợ. Nếu bình tĩnh, tâm lý thoải mái, thực hiện tốt ý đồ chiến thuật và giữ cự ly đội hình tốt, U.20 VN sẽ có điểm. Nhật Duy