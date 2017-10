HLV Hoàng Anh Tuấn 'nhăn mặt' vì hot boy U.20 Việt Nam đau chân

Trong một vài lần tâm sự với giới truyền thông, ông Tuấn đã bày tỏ sự bất an do đội thường xuyên bị thiếu hụt nhân sự do phải “chia lửa” với một số CLB đang thi đấu những trận cuối của lượt đi V-League 2017. Dù không muốn nhưng ông Tuấn vẫn phải “cắn răng” trả tạm thời một số cầu thủ như Đức Chinh, Quang Hải, Thái Quý, Đình Trọng về đá giải quốc nội rồi sau đó lại “mỏi mắt” chờ họ quay lại tập luyện.

Cũng vì lẽ này mà HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự phải “chia” bài tập rèn thể lực thành các “gói” khác nhau. Gói dành cho những người ở lại, gói dành cho những cầu thủ ít thi đấu tại V-League vài tháng qua và gói cho những ai chơi liên tục ở các CLB. Những ai chứng kiến các buổi tập thể lực của đội tại Hà Nội cũng phải “xanh mắt” vì cường độ các bài tập rất cao, khối lượng lớn nhằm rèn sức bền, sức nhanh và sức chịu đựng của cơ bắp.

“World Cup U.20 đã đến gần, phải có nền tảng thể lực thật tốt thì mới đối đầu với được các đối thủ to cao hơn, khỏe hơn, trình độ chuyên môn tốt hơn. Nên nhớ rằng, U.20 Honduras, U.20 Pháp và U.20 New Zealand đều là những đội mạnh. Việt Nam yếu nhất bảng. Vì thế phải có sự chuẩn bị thật tốt về thể lực, kỹ chiến thuật mới không trở thành kẻ lót đường”, ông Tuấn nhắc lại điều này.

Đội U.20 Việt Nam cũng đang tích cực rèn chiến thuật mà theo tiết lộ của HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đội U.20 sẽ chơi phòng ngự phản công. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra được lối chơi tốt nhất có thể để không bị yếu thế. Việt Nam có thể “nhỏ” nhưng có “võ”. Tôi không từ bỏ ước mơ sẽ có điểm tại vòng bảng”.

Chia đội hình đối kháng, ông Tuấn liên tục nhắc nhở các hậu vệ, trung vệ phải chơi tập trung, kèm sát người, bọc lót hiệu quả và tránh phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm, dễ dẫn đến tình huống bị thổi phạt đền. Ông yêu cầu các vị trí quan sát bao quát, giữ vững cự ly đội hình, di chuyển hợp lý.

Cách đây ít ngày, cầu thủ Tiến Linh bị đau nhưng anh đã tập luyện trở lại. Song thật không may mắn cho lắm vì đồng đội của Tiến Linh là Trọng Đại bất ngờ bị dính chấn thương bàn chân. Tại giải vô địch U.19 châu Á vào tháng 10 năm ngoái, Trọng Đại bị tái phát chấn thương giập dây chằng chéo trước và sụn chêm đầu gối. Suốt mấy tháng ròng rã, Đại phải điều trị tại bệnh viện Thể thao Việt Nam. Khi tập trung đội U.20 vào trung tuần tháng 2 vừa qua,mấy buổi đầu tiên, Đại phải tập nhẹ nhưng anh có dấu hiệu hồi phục tương đối khả quan.

Tuy nhiên, với chấn thương không quá nặng ở mu bàn chân, Đại sẽ phải nghỉ tập nặng trong một, hai ngày. Song tên anh vẫn có thể có trong danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Đức tập huấn vào ngày 16.4 tới đây.

Những cầu thủ nào sẽ bị loại không sang Đức? Hiện tại đội U.20 Việt Nam đang có 30 cầu thủ. Ngày 15.4, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ công bố 5 cái tên sẽ không sang Đức tập huấn vào ngày 16.4. Hiện tại, có 3 cầu thủ đang ở diện bị loại là thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn (Đồng Tháp), hậu vệ Nguyễn Đức Chiến (Viettel), tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp)

Ngoài những bài tập thuộc về chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn không quên giải quyết bài toàn tâm lý. “Không được phép sợ hãi” là câu nói mà ông Tuấn vẫn thường căn dặn học trò mỗi ngày. Ông Tuấn chia sẻ: “Tôi xin kể lại một kỷ niệm. Trước trận đấu với U.19 Bahrain tại giải vô địch châu Á 2016, tôi đã chia sẻ với cầu thủ của mình: Các em ạ, chúng ta đã sống cùng nhau một quãng thời gian dài và đã có những ngày tháng tươi đẹp. Thầy chỉ muốn cùng các em tiếp tục sống thêm những ngày tươi đẹp như thế. Lúc ấy, mắt tôi nhoè đi và cảm giác như không gian trong căn phòng họp bé nhỏ như ngưng tụ, mấy chục ánh mắt phía trước mặt tôi đều ngỡ ngàng, từ BHL đến cầu thủ đã đứng hình. Vì tôi đã khóc trước mặt mọi người lần đầu tiên trọng cuộc đời.

Và mới đây thôi, tôi đã tâm sự thêm với họ bằng những lời rút ra từ trái tim. Tôi muốn các chàng trai của tôi đến Hàn Quốc dự World Cup U.20 với tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Họ không được phép sợ hãi, dù bất kể hoàn cảnh nào, dù đối thủ đó là ai. Cần chứng minh cho thế giới biết rằng, U.20 Việt Nam là một đội khỏe khoắn về tinh thần và không bao giờ bạc nhược”

tin liên quan HLV Vũ Hồng Việt đề cử trung vệ thể hình đẹp như người mẫu cho U.20 Việt Nam Sau 2 chiến thắng tại giải U.19 quốc tế 2017, HLV Vũ Hồng Việt mạnh dạn xác định U.19 tuyển chọn Việt Nam sẽ tranh chức vô địch, đồng thời ông cũng tiến cử một học trò cho U.20 Việt Nam.

Nhật Duy