HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U.19 Thái Lan đang chịu nhiều áp lực'

(TNO) HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U.19 Thái Lan mới là đội đang chịu nhiều áp lực trong trận chung kết Đông Nam Á (4.9), khi đội tuyển U.19 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ trong phòng ngự lẫn tấn công.

Hàng thủ U.19 Việt Nam (áo đỏ) chưa để thủng lưới bàn nào tại giải năm nay Hàng thủ U.19 Việt Nam (áo đỏ) chưa để thủng lưới bàn nào tại giải năm nay

Hàng thủ của U.19 Việt Nam đang cho thấy phong độ rất xuất sắc khi chưa để thủng lưới bàn nào tại giải lần này. Giải thích cho việc này, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Thực ra, ngoài sự cố gắng của từng cá nhân, nỗ lực của toàn đội bóng, chúng ta còn có một chút may mắn nữa. Như các bạn đã thấy, hôm qua U.19 Lào không phải là không có cơ hội và nếu không có sự may mắn chúng ta đã bị thủng lưới. Theo tôi bóng đá là như vậy, cần có một chút may mắn để đi tới thành công.

Tôi luôn căn dặn các học trò ngay từ ngày bước chân sang Lào rằng chúng ta phải luôn cố gắng, nỗ lực thi đấu để đền đáp sự kỳ vọng, ủng hộ của người hâm mộ, vì danh dự tổ quốc, vì lá cờ các em đeo trên ngực...".

Tuyển U.19 Việt Nam đã có màn trình diễn khá ấn tượng khi ghi tới 14 bàn thắng mà chưa để lọt lưới lần nào, trong đó hàng thủ được đánh giá rất cao. HLV Hoàng Anh Tuấn lần đầu tiên dành những lời "có cánh" cho Trọng Đại - thủ lĩnh ở hàng phòng ngự U.19 Việt Nam: "Tôi không muốn quá khen một cá nhân nào, nhưng rõ ràng Trọng Đại là một mắt xích quan trọng trong đội bóng, đặc biệt là ở giải đấu này.

Trọng Đại là cầu thủ có lối chơi điềm tĩnh, tỉnh táo, có tư chất của một thủ lĩnh, đặc biệt đang có phong độ khá tốt".

Tiền đạo Đức Chinh (áo đỏ, phải) đang ở top dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải U.19 Đông Nam Á 2015 Tiền đạo Đức Chinh (áo đỏ, phải) đang ở top dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải U.19 Đông Nam Á 2015

Trong khi đó, hôm qua tiền đạo Đức Chinh đã có cho riêng mình 1 hattrick để vào top dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng (ngang với Worachit Kanitsribampen của U.19 Thái Lan). Nhận xét về trận đấu chói sáng của học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Như tôi đã nhận xét những lần trước, Đức Chinh là cầu thủ tốt, chỉ là kém may mắn nên không ghi được bàn thắng. Trận đấu vừa đã khác và em đã thể hiện được trình độ của mình".

Vượt qua bán kết, U.19 Việt Nam sẽ đối đầu với U.19 Thái Lan ở trận chung kết, 19 giờ ngày 4.9. U.19 Thái Lan sau 5 trận đã ghi tới 23 bàn thắng. HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét: "Ở một trận đấu có thế trận 1 chiều, thì việc ghi 5, 6 bàn hay tới 10 bàn không mang nhiều ý nghĩa. Những trận đấu đội bạn thắng đậm đều là trận đấu 1 chiều.

Còn khi gặp những đối thủ có lối chơi mạnh mẽ, áp sát thì U.19 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không nghĩ việc ghi bao nhiêu bàn là việc quan trọng. Quan điểm của tôi điểm số mới là điều quan trọng, chứ không phải tỷ số. Hiện tại, hàng thủ chúng ta đang làm việc rất hiệu quả. Cá nhân tôi cho rằng Thái Lan mới là đội chịu áp lực".

Bài, ảnh: Đỗ Hải

(từ Lào)